Golden Tulip Pontianak Hadirkan Rangkaian Promo Spesial Ramadan & Promo Libur Lebaran 2026

Golden Tulip Pontianak(Dok.Istimewa)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan hingga momen Lebaran 2026 dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, Golden Tulip Pontianak menghadirkan rangkaian promo spesial sepanjang Maret 2026. Beragam program menarik mulai dari paket menginap Ramadan, penawaran mudik dan liburan keluarga, hingga paket Halal bi Halal dan hampers Lebaran, dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman sekaligus berkesan bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya.

Melalui program The Blessing Ramadan yang berlangsung pada 18 Februari hingga 31 Maret 2026, Golden Tulip Pontianak menawarkan paket menginap dengan harga spesial, yaitu Superior Room mulai dari IDR 705.000 nett per malam dan Deluxe Room mulai dari IDR 905.000 nett per malam. Paket ini sudah termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang, sehingga tamu dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih nyaman dalam suasana hotel yang elegan dan tenang.

Menjelang tradisi pulang kampung dan libur Lebaran, Golden Tulip Pontianak juga menghadirkan Balek Kampong Package yang berlaku mulai 20 Maret hingga 05 April 2026. Paket ini menawarkan Superior Room dengan harga IDR 789.000 nett per malam dan Deluxe Room dengan harga IDR 989.000 nett per malam. Setiap paket sudah termasuk sarapan untuk dua orang, layanan laundry untuk empat item, serta dua tiket masuk Pamela Fantasy, menjadikan momen liburan keluarga semakin menyenangkan dan praktis.

Selain paket kamar, Golden Tulip Pontianak turut menghadirkan pilihan Lebaran Hampers 2026 yang cocok sebagai bingkisan untuk keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis. Tersedia beberapa varian seperti Tandoori Chicken seharga IDR 318.000 nett, Golden Fitri seharga IDR 388.000 nett, serta Lontong Lebaran seharga IDR 368.000 nett. Setiap hampers dikemas secara eksklusif dengan pilihan menu berkualitas untuk melengkapi momen silaturahmi di Hari Raya.

Untuk perusahaan maupun keluarga besar yang ingin mengadakan acara kebersamaan setelah Idulfitri, tersedia pula Halal bi Halal Package yang berlaku pada 21 Maret hingga 12 April 2026. Paket Lunch atau Dinner ini ditawarkan dengan harga IDR 185.000 nett per pax dengan minimum pemesanan 30 orang. Paket sudah termasuk satu kali makan lengkap serta penggunaan ruang private gathering selama empat jam, menghadirkan suasana silaturahmi yang nyaman dan penuh kehangatan.

General Manager Bangkit Ciptadi S. Tr. Par menyampaikan bahwa rangkaian promo Ramadan dan Promo Libur Lebaran ini merupakan bentuk komitmen hotel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu.

“Kami ingin menghadirkan momen Ramadan dan Lebaran yang lebih bermakna melalui kenyamanan menginap, sajian berkualitas, serta suasana kebersamaan yang hangat. Harapannya, setiap tamu dapat merasakan pengalaman yang berkesan bersama Golden Tulip Pontianak,” ujarnya.

Dengan rangkaian promo kamar dan penawaran spesial ini, Golden Tulip Pontianak mengundang masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk merayakan Ramadan dan Lebaran 2026 dengan pengalaman menginap yang nyaman, hidangan berkualitas, serta suasana elegan yang penuh kehangatan, menjadikan setiap momen lebih istimewa dan layak dikenang.

Untuk menikmati seluruh penawaran ini dan promo-promo lainnya, Anda bisa datang langsung ke Hotel Golden Tulip Pontianak yang berlokasi di kawasan Jl. Teuku Umar No. 39, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau dapat melakukan pemesanan melalui telepon ataupun whatsapp di nomor 0811-566-0078 & nomor outlet kami di nomor 0813 – 5010 – 8514, kunjungi akun Instagram Golden Tulip Pontianak di @goldentulippontianak, website di Pontianak.goldentulip.com, (RO/H-4)