Destinasi Kuliner Ikonik Baru Bernuansa Klasik Hadir di Kota Serang

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KOTA Serang kini memiliki destinasi kuliner baru yang memadukan kekayaan rasa tradisi dengan atmosfer klasik nan elegan. Dinamakan Gedong Heritage, tempat ini resmi hadir pada awal 2026 dan berlokasi strategis di Jalan Akses Perumahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.
Kehadiran Gedong Heritage diproyeksikan menjadi warna baru bagi industri kreatif di ibu kota Provinsi Banten tersebut.
Head Chef sekaligus Concept Creator Gedong Heritage, Kaisha Fridayassie, mengungkapkan bahwa pemilihan konsep heritage ini didasari oleh analisis peluang pasar yang masih terbuka lebar.
"Kita melihat potensi bisnis kuliner di Kota Serang sangat bagus dan saya rasa belum ada tempat kuliner yang tematik yang digarap dengan cukup serius seperti di Gedong Heritage," ujar perempuan yang akrab disapa Chef Kai tersebut dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/3).
Sebagai Runner Up MasterChef Indonesia Season 5, Chef Kai merancang menu Gedong Heritage dengan pendekatan autentik. Terdapat tiga pilar utama kuliner yang ditawarkan kepada pengunjung:
Seluruh hidangan dipastikan menggunakan bahan pilihan dan telah bersertifikat halal.
Dengan rentang harga yang terjangkau, yakni mulai dari Rp20.000 hingga Rp65.000, tempat ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak muda hingga kalangan keluarga.
Selain aspek rasa, Gedong Heritage menonjolkan interior klasik yang unik. Fasilitas pendukung pun tersedia lengkap, mulai dari area parkir luas, musala, hingga pilihan area merokok (smoking) dan bebas asap rokok (non-smoking).
Chef Kai menekankan bahwa keberhasilan bisnis kuliner tidak hanya terletak pada makanan, tetapi juga perencanaan yang matang. Ia optimistis tempat ini akan menjadi magnet baru bagi konsumen loyal di Serang.
"Untuk memulai bisnis kuliner, selain harus mempunyai 'passion' kita juga memerlukan perencanaan bisnis yang matang. Mulai dari penganggaran, memilih lokasi tempat, menyeleksi SDM yang cekatan dan mempunyai skill dibidangnya, hingga yang paling vital yakni 'rahasia dapurnya'," jelasnya.
Ke depannya, Gedong Heritage juga dipersiapkan untuk menjadi lokasi berbagai kegiatan formal maupun personal, seperti acara korporasi, pemerintahan, hingga acara privat seperti pernikahan dan ulang tahun. (Z-1)
