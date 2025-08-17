Peringatan Kemerdekaan Momentum Menata Ulang Kesehatan Mental

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KESEHATAN mental dinilai menjadi isu yang perlu menjadi perhatian di momen hari kemerdekaan. Influencer Fina Mairita menilai peringatan kemerdekaan juga bisa menjadi momentum merdeka dari banyak hal-hal negatif.
Hal ini disampaikan Fina dalam gelar wicara Zahin Festival bertajuk 'Kelola Emosi, Perasaan, Pikiran agar Bebas dari Luka dan Trauma dalam Pola Asuh', beberapa waktu lalu. Forum ini mengupas banyak permasalahan kesehatan mental.
"Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah namun bisa merdeka terhadap keterpurukan yang ada pada diri sendiri untuk bangkit dari keterpurukan," ujar Fina melalui keterangan tertulis, Minggu (17/8).
Fina menilai masalah kesehatan mental bisa datang dari banyak hal. Mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan pergaulan.
"Masalah kesehatan mental jangan dianggap sepele. Ketika tidak ditangani dengan baik, akibatnya bisa fatal," ujar Fina.
Ia menilai penting bagi setiap orang untuk selalu memperhatikan kesehatan mental sedini mungkin. Menjaga kesehatan mental bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga.
"Kesehatan mental harus dijaga dan dibenahi dari orang tua, agar regenerasi Indonesia bisa terwujud Indonesia emas 2045," ungkap founder Zahin Community ini.
Fina mengaku pernah mendapat permasalahan hidup yang cukup pelik hingga membuat kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan, sempat terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup. Beruntung, ia mengaku bisa segera bangkit dari keterpurukan.
Kondisi ini yang mendasari digelarnya forum berbagi Zahin Festival. Kegiatan ini menghadirkan pakar keilmuan dan spiritual. Seperti pakar parenting Aisah Dahlan, pakar spiritual Ali Zaenal Abidin Alkaff, hingga psikolog Intan Erlita.
Ada juga figur publik Mona Ratuliu, Meisya Siregar, dan Ranty Purnamasari. Selain itu, ada aktivis Tata Latief. Fina turut berbagi cerita dalam forum ini.
"Alhamdulliah, 450 orang datang untuk saling berbagi," ungkap Fina.
Ia berharap forum ini bisa menjadi wadah positif bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Sekaligus, menjadi ajang silaturahmi positif. (E-4)
