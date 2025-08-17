Pimpin Pengamanan Puncak HUT ke-80 RI, Kakorlantas Polri Ajak Masyarakat Taat Aturan

Kakorlantas Polri meninjau pengamanan HUT ke-80 RI.(Dok Korlantas Polri)

KAKORLANTAS Polri Irjen Agus Suryonugroho terjun langsung ke lapangan mengendarai sepeda motor dinasnya untuk memimpin pengamanan puncak peringatan HUT ke-80 RI di Jakarta.

Memasuki usia 80 tahun Kemerdekaan RI, Agus menegaskan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya dimaknai dengan kebanggaan, tetapi juga diwujudkan dengan disiplin, kesadaran, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka sudah saatnya kita berubah dan taat aturan. Keselamatan di jalan adalah hal utama. Bila lalu lintas nyaman, keluarga pun tenang,” kata Agus, melalui keterangannya, Minggu (17/8).

Agus mengingatkan para pengemudi angkutan umum agar tidak mengedepankan target setoran hingga mengabaikan keselamatan. “Kejar setoran tapi lupa aturan, akibatnya akan berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya etika dalam berkendara. “Jaga etika berlalu lintas demi kemanusiaan dan keselamatan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Agus menuturkan langkah turun langsung dengan motor juga menjadi simbol kolaborasi antara jajaran Korlantas Polri dengan masyarakat. Dengan hadir di tengah masyarakat, Korlantas ingin menunjukkan bahwa keselamatan adalah prioritas bersama.

“Keselamatan adalah prioritas, dan Polri tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dengan masyarakat agar lalu lintas di Indonesia semakin tertib, aman, dan beretika,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya menekankan bahwa momentum 80 tahun Indonesia merdeka harus menjadi semangat baru bagi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Polri harus hadir di tengah rakyat dengan tulus, memberikan rasa aman, nyaman, dan memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan berlangsung tertib dan lancar. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan bersama,” tegas Kapolri. (E-4)