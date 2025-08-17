aman Safari Batang Ajak Satwa Upacara HUT RI ke-80

Seekor gajah ditunggangi pawang yang ikut upacara HUT RI ke-80 di Taman Safari Batang.(MI/Suparji Rasban)

ADA yang unik pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Taman Safari Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Minggu.(17/8/2025). Tidak hanya diisi dengan upacara bendera yang khidmat, acara ini juga menghadirkan satwa koleksi untuk ikut serta dalam perayaan.

Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia (PJSPM) Taman Safari Batang, Muhammad Kartiwa, menyampaikan upacara kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan cara yang edukatif dan menghibur.

“Makna yang kita usung tahun ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh untuk membangun bangsa,” ujar Kartiwa.

Baca juga : Rayakan Hari Kemerdekaan, Bangun Ekosistem Digital Melalui Talenta Lokal

Sejumlah hewan seperti gajah, unta, kuda, burung, hingga ular tampil dalam rangkaian acara. Semua satwa yang diikutsertakan dipastikan sudah jinak dan terlatih sebelumnya.

Menurut Kartiwa, kehadiran satwa dalam upacara bendera bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga sarana edukasi bagi para pengunjung. Melalui cara ini, Taman Safari ingin menumbuhkan kecintaan terhadap satwa sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. “Upacara tetap berlangsung khidmat. Satwa-satwa kami yang telah jinak didampingi pelatihnya, sehingga bisa ikut menjadi peserta dengan aman,” jelas Kartiwa.

Selain satwa, sebanyak 180 karyawan dan manajemen Taman Safari Batang juga turut menjadi peserta upacara. Menariknya, mereka semua mengenakan pakaian adat nusantara yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Baca juga : 2.763 WB Babel Dapat Remisi Hari Kemerdekaan

Pemandangan ini membuat suasana upacara semakin semarak. Deretan karyawan berbusana tradisional berdiri berdampingan dengan satwa koleksi Taman Safari, menghadirkan harmoni unik antara manusia, budaya, dan alam.

Kartiwa menambahkan, keikutsertaan satwa dalam upacara adalah simbol bahwa hewan juga bagian dari kehidupan bangsa. “Karena kita ini taman safari, maka kita ingin memberi pesan bahwa satwa juga bagian penting dari kehidupan bangsa. Bahkan hewan pun bisa menunjukkan semangat nasionalisme,” katanya.

Momen khidmat tercipta saat bendera Merah Putih dikibarkan, diiringi hormat dari seluruh peserta. Satwa-satwa yang ikut serta tampak tenang, menambah kesan unik sekaligus menyentuh bagi para pengunjung.

Setelah upacara selesai, pengunjung berkesempatan berfoto bersama satwa yang tampil. Banyak keluarga yang memanfaatkan momen ini, menjadikannya pengalaman tak terlupakan dalam merayakan kemerdekaan.

Dengan cara ini, Taman Safari Batang tidak hanya merayakan HUT RI, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang pelestarian satwa dan kecintaan terhadap Tanah Air. Perayaan yang memadukan edukasi, hiburan, dan nasionalisme ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung. (H-1)