aman Safari Batang Ajak Satwa Upacara HUT RI ke-80

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ADA yang unik pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Taman Safari Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Minggu.(17/8/2025). Tidak hanya diisi dengan upacara bendera yang khidmat, acara ini juga menghadirkan satwa koleksi untuk ikut serta dalam perayaan.
Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia (PJSPM) Taman Safari Batang, Muhammad Kartiwa, menyampaikan upacara kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan cara yang edukatif dan menghibur.
“Makna yang kita usung tahun ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh untuk membangun bangsa,” ujar Kartiwa.
Sejumlah hewan seperti gajah, unta, kuda, burung, hingga ular tampil dalam rangkaian acara. Semua satwa yang diikutsertakan dipastikan sudah jinak dan terlatih sebelumnya.
Menurut Kartiwa, kehadiran satwa dalam upacara bendera bukan hanya sekadar hiburan, melainkan juga sarana edukasi bagi para pengunjung. Melalui cara ini, Taman Safari ingin menumbuhkan kecintaan terhadap satwa sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. “Upacara tetap berlangsung khidmat. Satwa-satwa kami yang telah jinak didampingi pelatihnya, sehingga bisa ikut menjadi peserta dengan aman,” jelas Kartiwa.
Selain satwa, sebanyak 180 karyawan dan manajemen Taman Safari Batang juga turut menjadi peserta upacara. Menariknya, mereka semua mengenakan pakaian adat nusantara yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Pemandangan ini membuat suasana upacara semakin semarak. Deretan karyawan berbusana tradisional berdiri berdampingan dengan satwa koleksi Taman Safari, menghadirkan harmoni unik antara manusia, budaya, dan alam.
Kartiwa menambahkan, keikutsertaan satwa dalam upacara adalah simbol bahwa hewan juga bagian dari kehidupan bangsa. “Karena kita ini taman safari, maka kita ingin memberi pesan bahwa satwa juga bagian penting dari kehidupan bangsa. Bahkan hewan pun bisa menunjukkan semangat nasionalisme,” katanya.
Momen khidmat tercipta saat bendera Merah Putih dikibarkan, diiringi hormat dari seluruh peserta. Satwa-satwa yang ikut serta tampak tenang, menambah kesan unik sekaligus menyentuh bagi para pengunjung.
Setelah upacara selesai, pengunjung berkesempatan berfoto bersama satwa yang tampil. Banyak keluarga yang memanfaatkan momen ini, menjadikannya pengalaman tak terlupakan dalam merayakan kemerdekaan.
Dengan cara ini, Taman Safari Batang tidak hanya merayakan HUT RI, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang pelestarian satwa dan kecintaan terhadap Tanah Air. Perayaan yang memadukan edukasi, hiburan, dan nasionalisme ini pun mendapat apresiasi dari para pengunjung. (H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved