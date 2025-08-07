Jaga Kesehatan Mental dengan Rutin Berolahraga

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
MENJAGA kesehatan mental tidak hanya dengan istirahat yang cukup atau mengurangi stress saja. Berolahraga bisa meningkatkan mental kita.
Olahraga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup yang sehat dan perlu dilakukan oleh setiap orang. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Tak dapat disangkal, rutinitas olahraga dapat memperbaiki kondisi fisik, membantu menurunkan berat badan, dan berpotensi memperpanjang harapan hidup.
Sebagian orang termotivasi untuk rutin olahraga kareba perubahan mental yang lebih baik. Olahraga yang rutin akan merasa jauh lebih baik dan energik, tidur nyenyak, ingatan lebih tajam, dan pikiran terasa lebih rileks.
Berikut merupakan manfaat olahraga bagi kesehatan mental:
Stres terjadi karena tubuh mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol, sehingga menyebabkan beberapa bentuk emosi, seperti cemas, gelisah, marah, takut, dan bahkan panik. Menurut Harvard Medical School, aktivitas fisik dapat membantu menurunkan hormon stres sekaligus merangsang peningkatan produksi endorfin. Endorfin sendiri merupakan hormon yang membangkitkan rasa senang dan semangat.
Olahraga dapat membantu meringankan gejala depresi dan kecemasan. Terdapat dua cara olahraga dalam membantu meringankan gejala cemas dan depresi, yaitu melepaskan endorfin dan mengalihkan pikiran Anda dari rasa khawatir.
Tidur dan kesehatan mental memiliki hubungan yang sangat erat, kualitas tidur yang baik akan menghasilkan kesehatan yang jauh lebih baik. Olahraga yang rutin dapat membantu menjaga kualitas tidur.
Melansir dari Mental Health Foundation, olahraga memiliki dampak yang positif pada suasana hati. Seseorang yang rajin berolahraga biasanya akan lebih tenang dan bersemangat.
Olahraga tidak hanya memiliki dampak positif untuk kesehatan tubuh, namun juga memiliki pengaruh terhadap rasa kepercayaan diri seseorang. Ketika kita memiliki tubuh yang sehat, maka tanpa disadari kita akan lebih merasa percaya diri.
Menjaga kesehatan mental lewat berolahraga merupakan cara yang sangat positif untuk dilakukan. Beberapa olahraga seperti yoga, jalan santai, atau renang. Jika dilakukan dengan rutin, maka manfaat bagi tubuh akan terasa dengan begitu hati dan pikiran menjadi tenang. (biofarma/halodoc/Z-2)
Kampanye Si Paling Megang menunjukkan komitmen dari Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penyakit musiman sering kali menjadi masalah kesehatan yang tidak bisa dihindari, terutama selama musim pancaroba yang biasa terjadi di Indonesia.
Benarkan bulan punya efek signifikan pada gangguan tidur, kesehatan menatl dan siklus menstruasi?
Wakil Kepala Sekolah SMAN 36 Jakarta, Mardiana, menekankan pentingnya pemahaman kesehatan mental bagi para siswa.
Banyak yang keliru membedakan antara kecemasan (anxiety) dan depresi. Ini perbedaannya.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa 29% remaja usia 10–19 tahun di Indonesia mengalami gejala gangguan kesehatan mental.
DI tengah padatnya jadwal resepsi pernikahan kedua di Jakarta Luna Maya dan Maxime Bouttier, Luna Maya tetap menjaga rutinitas kebugarannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved