Jaga Kesehatan Mental dengan Rutin Berolahraga

Ilustrasi(freepik)

MENJAGA kesehatan mental tidak hanya dengan istirahat yang cukup atau mengurangi stress saja. Berolahraga bisa meningkatkan mental kita.

Olahraga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup yang sehat dan perlu dilakukan oleh setiap orang. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Tak dapat disangkal, rutinitas olahraga dapat memperbaiki kondisi fisik, membantu menurunkan berat badan, dan berpotensi memperpanjang harapan hidup.

Sebagian orang termotivasi untuk rutin olahraga kareba perubahan mental yang lebih baik. Olahraga yang rutin akan merasa jauh lebih baik dan energik, tidur nyenyak, ingatan lebih tajam, dan pikiran terasa lebih rileks.

Baca juga : Apakah Bulan Dapat Mempengaruhi Kesehatan? Berikut 4 Faktanya

Manfaat Olahraga untuk Kesehatan Mental

Berikut merupakan manfaat olahraga bagi kesehatan mental:

1. Dapat mengurangi stres

Stres terjadi karena tubuh mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol, sehingga menyebabkan beberapa bentuk emosi, seperti cemas, gelisah, marah, takut, dan bahkan panik. Menurut Harvard Medical School, aktivitas fisik dapat membantu menurunkan hormon stres sekaligus merangsang peningkatan produksi endorfin. Endorfin sendiri merupakan hormon yang membangkitkan rasa senang dan semangat.

2. Mengatasi cemas dan depresi

Olahraga dapat membantu meringankan gejala depresi dan kecemasan. Terdapat dua cara olahraga dalam membantu meringankan gejala cemas dan depresi, yaitu melepaskan endorfin dan mengalihkan pikiran Anda dari rasa khawatir.

Baca juga : Dosen dan Mahasiswa Fakultas Psikologi UNJ Gelar Psikoedukasi Kesehatan Mental Remaja di SMAN 36 Jakarta

3. Meningkatkan kualitas tidur

Tidur dan kesehatan mental memiliki hubungan yang sangat erat, kualitas tidur yang baik akan menghasilkan kesehatan yang jauh lebih baik. Olahraga yang rutin dapat membantu menjaga kualitas tidur.

4. Meningkatkan suasana hati

Melansir dari Mental Health Foundation, olahraga memiliki dampak yang positif pada suasana hati. Seseorang yang rajin berolahraga biasanya akan lebih tenang dan bersemangat.

5. Meningkatkan kepercayaan diri

Olahraga tidak hanya memiliki dampak positif untuk kesehatan tubuh, namun juga memiliki pengaruh terhadap rasa kepercayaan diri seseorang. Ketika kita memiliki tubuh yang sehat, maka tanpa disadari kita akan lebih merasa percaya diri.

Menjaga kesehatan mental lewat berolahraga merupakan cara yang sangat positif untuk dilakukan. Beberapa olahraga seperti yoga, jalan santai, atau renang. Jika dilakukan dengan rutin, maka manfaat bagi tubuh akan terasa dengan begitu hati dan pikiran menjadi tenang. (biofarma/halodoc/Z-2)