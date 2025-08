Apakah Bulan Dapat Mempengaruhi Kesehatan? Berikut 4 Faktanya

Efek bulan pada kesehatan manusia.(Dok. NASA)

Gangguan tidur, emosi tak stabil, masalah kesehatan mental, hingga siklus menstruasi, semua pernah dikaitkan dengan pengaruh Bulan.

Tapi, apa yang membuat banyak orang percaya bahwa Bulan benar-benar berdampak pada tubuh dan pikiran manusia? Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung keyakinan ini?

1. Kepercayaan Kuno yang Bertahan

Kepercayaan bahwa Bulan memengaruhi kesehatan sudah berakar sejak ribuan tahun lalu. Dalam berbagai budaya, mulai dari cerita rakyat, pengobatan tradisional, hingga laporan modern tentang meningkatnya kejahatan saat Bulan Purnama, mitos ini terus hidup.

Baca juga : Ini Masalah Kesehatan Generasi Sandwich dan Cara Mengatasinya

Salah satu artefak tertua yang mendokumentasikan hal ini adalah tablet Mesopotamia dari tahun 172 SM. Dipamerkan dalam pameran The Moon (2019) di National Maritime Museum, tablet ini berisi instruksi untuk menangkal pengaruh jahat dari gerhana bulan, yang kala itu diyakini bisa membahayakan nyawa seorang raja.

Di masa Yunani dan Romawi kuno, anak perempuan sering diberi jimat berbentuk bulan sabit saat ulang tahun mereka, untuk melindungi dari roh jahat. Jimat ini juga dipercaya meningkatkan kesuburan dan melindungi ibu saat melahirkan.

2. Siklus Bulan dan Menstruasi

Hubungan antara siklus Bulan dan siklus menstruasi perempuan sudah dikenal sejak lama—dan masih sering diyakini hingga kini.

Secara etimologis, kaitannya jelas: kata Yunani mene (bulan) dan Latin mensis (bulan) adalah asal mula istilah menstruasi.

Baca juga : Ingin Bahagia? Pastikan Waktu Tidur Mencukupi

Namun, secara ilmiah, hubungan ini masih dipertanyakan.

Pada 1708, dokter Inggris Richard Mead menerbitkan buku berjudul A Discourse Concerning the Action of the Sun and Moon on Animal Bodies…. Terinspirasi teori gravitasi Newton, Mead berpendapat bahwa gaya tarik Bulan memengaruhi cairan tubuh manusia, dari epilepsi hingga siklus haid.

Ia bahkan mengklaim bahwa pengaruh Bulan terhadap menstruasi lebih kuat di wilayah dekat Khatulistiwa. Meski tak ada bukti ilmiah yang mendukung teori ini, gagasan bahwa siklus menstruasi selaras dengan fase Bulan tetap hidup di benak banyak orang.

3. Bulan dan Gangguan Tidur

Apakah Bulan Purnama membuat tidur jadi lebih gelisah?

Sebuah studi tahun 2013 terhadap 33 relawan menemukan bahwa saat Bulan Purnama, rata-rata peserta membutuhkan lima menit lebih lama untuk tertidur dan mengalami penurunan durasi tidur sebesar 30%.

Menariknya, penelitian ini dilakukan di laboratorium dengan pencahayaan terkendali—jadi cahaya Bulan bukan penyebab langsung. Namun, hasilnya tetap memberi ruang bagi dugaan adanya “efek Bulan” terhadap kualitas tidur.

4. Efek Bulan: Mitos atau Fakta?

Secara keseluruhan, belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa Bulan secara langsung memengaruhi kesehatan fisik dan mental manusia.

Namun, Niall McCrae, penulis The Moon and Madness, menyatakan bahwa meski sebagian besar studi ilmiah gagal menunjukkan hubungan yang kuat, kita tidak bisa sepenuhnya menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan dari Bulan terhadap tidur, suasana hati, atau energi.

“Kita bisa cukup yakin bahwa Bulan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Namun, kita juga tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa Bulan berperan kecil sebagai faktor lingkungan,” ujar McCrae. (Z-10)