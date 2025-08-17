Daftar Promo Makanan dan Minuman di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025

Headline
HARI Kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan dengan berbagai penawaran menarik dari brand makanan dan minuman ternama. Tahun ini, promo 17 Agustus 2025 semakin meriah dengan diskon besar hingga 50% dan menu hemat mulai dari Rp17 ribu.
Banyak brand makanan merayakan HUT RI ke-80 dengan harga spesial Rp17 ribuan:
Roti O - 1 Roti O + iced black tea hanya Rp17.000.
Maison Feerie - terang bulan croissant Rp17.000.
Pan & Co - tebus pancake Rp17.845.
Burger Bangor - menu Jelata Cheese + minuman mulai Rp17.000.
Dum Dum Thai Drinks -Thai Tea Rp17.000.
Fore Coffee - kopi favorit Rp17.000 (17–18 Agustus).
Selain potongan harga, beberapa brand juga menawarkan promo beli 1 gratis 1:
Selain harga Rp17 ribuan, ada juga diskon hingga 80%:
Tidak ketinggalan brand ternama dengan promo spesial Hari Kemerdekaan:
KFC - paket Kombo Merdeka Rp80.000 (4 ayam + 2 float).
Hokkaido Baked Cheese Tart - 1 box (6 pcs) hanya Rp80.000.
RamenYa - 2 ramen + 2 gyoza Rp80.000.
Starbucks - 3 minuman tall hanya Rp80.000 via kupon LINE.
Promo makanan dan minuman di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 sangat beragam. Mulai dari diskon hingga 80%, harga spesial Rp17 ribuan, hingga promo beli 1 gratis 1. Brand besar seperti Mie Gacoan, KFC, Dunkin Donuts, Starbucks, Chatime, Holland Bakery, hingga Wingstop ikut serta memeriahkan perayaan ini. (Z-10)
