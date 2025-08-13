Di Polemik Royalti, The Adams Izinkan Orang Lain Bawakan Lagu Mereka

Headline
GRUP band The Adams saat ini menjadi salah satu band yang menjadi langganan pengisi festival musik maupun panggung konser. Di tengah polemik mengenai royalti, yang banyak membuat ‘takut’ pelaku musik untuk membawakan lagu yang bukan ciptaannya, The Adams pun mempersilakan lagu mereka untuk dibawakan.
“Kalau sesuai prosedur dan regulasi silakan,” kata drummer Gigih Suryo Prayogo saat dijumpai di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin, (11/8).
Band yang saat ini digawangi Ario Hendarwan (vokal, gitar), Saleh Husein (vokal, gitar), dan Gigih Suryo Prayogo (drum, vokal) tersebut merupakan band yang lahir dari pertemanan kampus saat mereka kuliah di Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
Gigih melanjutkan, The Adams juga kerap mendapati lagu-lagu mereka digunakan oleh mahasiswa kampus saat ini.
“Karena kami besar di kampus, banyak adik-adik di kampus juga yang pakai lagu buat kebutuhan akademis seperti skripsi atau yang lainnya, dan buat yang sifatnya hiburan. Kami juga lihat kok, kalau emang sudah ada yang sifatnya administratif silakan diikuti aturannya,” tambah Gigih.
Menurut Gigih, aturan royalti bagus diterapkan untuk melindungi dan mengapresiasi karya serta pemilik karyanya. The Adams sendiri menjadi salah satu penerima manfaat dari adanya royalti.
“Yang gue tahu iya sudah pasti (terima royalti). Karena sudah sama agregrator dan sebagainya, tinggal diakumulasi aja apa per tahun atau gimana. Karena bagus aturan ini dibuat, mungkin buat musisi yang sudah tua yang belum terapresiasi dengan baik secara karyanya juga,” kata Gigih. (Z-1)
