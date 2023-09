Reuni Spesial Vanessa Hudgens

VANESSA Hudgens, 34, mengikuti reuni dengan sejumlah cast High School Musical, yakni Monique Coleman dan Olesya Rulin dalam sebuah acara yang sangat spesial.

Dalam sebuah peluncuran rasa terbaru minuman Caliwater milik Hudgens yang diadakan di The Georgian Hotel, Santa Monica, California, terlihat Coleman dan Rulin hadir untuk menunjukkan dukunga mereka. Ketiganya kemudian berswafoto sekaligus bersama ibu Hudgens, Gina.

'Peluncuran yang luar biasa untuk Caliwater rasa nanas, dengan sahabat-sahabat dan partnerku @olivertrevena,' kata Hudgens membagikan momennya di Instagram.

Dalam unggahan itu, Coleman kemudian membubuhkan kometar tanda hati berwarna kuning. Coleman juga memporsting foto dari event itu dengan kalimat, 'kita membuat satu sama lain kuat.' Yang mana itu merupakan lirik lagu We’re All in This Together dari film High School Musical pada 2006. (Z-6)