Aksi Inaki Godoy Hidupkan Peran si Topi Jerami dalam Trailer One Piece Live Action

KABAR soal penayangan One Piece Live Action akhirnya datang juga. Netflix akhirnya merilis teaser One Piece Live Action dari manga kondang karya Eiichiro Honda ini, pada Minggu (18/6) kemarin.

Dalam penayangan kali ini aksi Iñaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy dan kawan-kawannya di geng bajak laut Topi Jerami. Dalam video berdurasi kurang dari dua menit ini, diungkap cuplikan awal mula pembentukan kru bajak laut yang menjadi fokus utama One Piece.

“Sejak aku masih kecil, lautan telah memanggil. Jadi, aku pergi untuk mengejar impianku. Aku akan menjadi Raja Bajak Laut!” kata Luffy.

Untuk mencapai tujuannya ini, Luffy tentu saja membutuhkan kru yang menemani petualangannya. Satu demi satu ia menemukan partner perjalanan ini, mulai dari Nami, Sanji, dan lainnya.

Tak sabar menantikannya? Simak dulu penampakan Iñaki Godoy dkk sebagai kawanan Topi Jerami dalam foto-foto yang telah dikeluarkan Netflix berikut ini.

1. Iñaki Godoy sebagai Monkey D Luffy

Sebelum terpilih sebagai pemeran utama One Piece, ia pernah tampil dalam Go, Youth! dan Who Killed Sara?.

2. Emily Rudd sebagai Nami

Emily Rudd, yang sebelumnya pernah bermain dalam Fear Street dan Hunters, tampil sebagai Nami yang pemberani, dengan rambut merah ikonisnya.

3. Mackenyu Arata sebagai Roronoa Zoro

Foto adegan tampak samping Roronoa Zoro dengan rambut kehijauannya yang khas. Tokoh yang di manga diceritakan sebagai yang pertama bergabung dengan Luffy, diperankan oleh Mackenyu yang sebelumnya bermain di Rurouni Kenshin: Final Chapter dan Pacific Rim: Uprising.

4. Taz Skylar sebagai Sanji

Sanji sang juru masak di Topi Jerami diperankan aktor Taz Skylar. Ia sebelumnya tampil di Boiling Point dan Villain.

5. Jacob Romero Gibson sebagai Usopp

Terakhir, ada Jacob Romero Gibson sebagai Usopp. Sebelum tampil di serial ini, Gibson sebelumnya bermain dalam Greenleaf dan All Rise.

One Piece live action akan tayang di Netflix mulai 31 Agustus 2023 mendatang pukul 14:00 WIB dengan total delapan episode. (Z-10)