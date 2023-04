PREP Rilis Single One Day At A Time

SUKSES menggelar tur Asia Tenggara pada tahun lalu, kini, PREP kembali dengan single terbaru One Day At A Time. Single itu hadir engan ciri khas musiknya, yang menggambungkan unsur R&B kontemporer, elektronika, dan juga synth-pop dari tahun 70-an sampai 80-an.

Sang vokalis, Tom Havelock, menjelaskan, "One Day At A Time adalah lagu mengenai seseorang yang ingin move on dari sebuah situasi yang ia pun masih belum yakin apakah ia ingin meninggalkan situasi tersebut."

"Kami menginginkan sebuah lagu dengan chorus yang terdengar berbeda, dalam bayanganku lagu ini enak untuk didengarkan ketika sedang berjalan-jalan di tengah kota dibandingkan sebuah lagu yang harus bisa dinyanyikan bersama." lanjut sang drummer, Guillaume Jambel.

"Setelah kami mendapatkan vibe tersebut kami langsung tahu kalau hasilnya akan bagus, lalu sisanya adalah proses untuk bisa mencari tau apa yang saling cocok. Akhirnya lagu ini menjadi sebuah lagu soundtrack musim panas yang keren," imbuhnya.

November lalu, PREP mengunjungi Asia Tenggara. Dimulai dari Joyland Festival yang diselenggarakan di Jakarta sebelum akhirnya mereka bertolak ke Manila dan Bangkok.

Mereka turut mengajak musisi lokal setempat untuk menjadi bintang tamu pada konser mereka seperti Phum Viphurit dan HYBS.

PREP memiliki sejarah yang panjang dengan penggemarnya di Asia Tenggara. Mereka pertama kali tampil di benua Asia dalam gelaran tur 2018 mereka yang mengunjungi Jakarta, Singapura, Bali, Bangkok, dan Manila.

Tepat sebelum pandemi melanda dunia, PREP tampil di salah satu festival musik ternama Tanah Air yaitu Java Jazz Festival 2020. Waktu yang mereka habiskan di Asia menjadi momen penting bagi PREP untuk terus mengembangkan sound mereka.

"Kami sempat berpikir bahwa PREP hanya akan menjadi sebuah proyek studio," ujar Llywelyn. "Kami kemudian menggelar sejumlah konser yang sukses dan kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan di Asia."

Indonesia tetap menjadi negara yang menduduki urutan nomor #1 dengan pendengar PREP paling banyak lalu disusul oleh Filipina di urutan #2, Malaysia #5, dan Thailand #6.

Dengan identitas sound dan estetik mereka yang kuat, PREP adalah sebuah band yang kental dengan konsep khas mereka dan mereka membuka selebar-lebarnya pintu kolaborasi.

Musisi seperti Anna of the North, DEAN, dan Paul Jackson Jr. yang merupakan gitaris di lagu Beat It oleh Michael Jackson telah berkolaborasi dengan PREP.

PREP terdiri dari vokalis dan penulis lagu Tom Havelock, keyboardist Llywelyn ap Myrddin, drummer Guillaume Jambel, dan produser musik Dan Radclyffe. Terinspirasi oleh Steely Dan dan Bobby Caldwell, PREP menghadirkan musik pop yang familiar bahkan jika kamu belum pernah mendengar musik PREP. (RO/Z-1)