PREP Bagikan Momen Intim Lewat Speaking Silence

TUJUAN PREP membuat kita semua berdansa sambil menikmati memori masa lalu di tengah larutnya malam berlanjut di single terbaru mereka yang berjudul Speaking Silence.

Perpaduan sound R&B kontemporer, elektronik, dan pop dekade 1970-an hingga 1980-an terdengar sepanjang Speaking Silence, yang menjadi single ke-2 dari EP terbaru mereka yang segera dirilis.

Berbeda dengan energi upbeat yang disajikan di single sebelumnya, The Kid, kali ini, nuansa laid-back yang mellow bergema di Speaking Silence.

Baca juga: Moonbyul akan Rilis Album Baru pada April

“Lagu ini ibarat masa tenang setelah badai berlalu — Anda baru saja menyelesaikan sebuah argumen, banyak emosi buruk keluar, dan ini adalah titik di mana Anda telah melewatinya dan menemukan kedekatan kembali dengan orang tersebut,” ujar vokalis PREP, Tom Havelock.

PREP memiliki fanbase yang besar di Asia Tenggara. Mereka pertama kali tampil di benua Asia dalam gelaran tur 2018 mereka yang mengunjungi Jakarta, Singapura, Bali, Bangkok, dan Manila.

Tepat sebelum pandemi melanda dunia, PREP tampil di salah satu festival musik ternama Tanah Air, Java Jazz Festival 2020.

Waktu yang mereka habiskan di Asia menjadi momen penting bagi PREP untuk terus mengembangkan sound mereka.

“Kami sempat berpikir bahwa PREP hanya akan menjadi sebuah proyek studio,” ujar Llywelyn. “Kami kemudian menggelar sejumlah konser yang sukses dan kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan di Asia.”

Indonesia saat ini berada di posisi #1 Top Countries PREP yang disusul Filipina, Thailand, dan Singapura.

Dengan identitas sound dan estetik mereka yang kuat, PREP adalah sebuah band yang kental dengan konsep yang khas dan mereka selalu terbuka dengan kesempatan berkolaborasi.

Musisi seperti Anna of the North, DEAN, dan Paul Jackson Jr. yang merupakan gitaris di lagu Beat It oleh Michael Jackson telah berkolaborasi dengan PREP.

PREP terdiri dari vokalis dan penulis lagu Tom Havelock, keyboardist Llywelyn ap Myrddin, drummer Guillaume Jambel, dan produser musik Dan Radclyfe.

Terinspirasi oleh Steely Dan dan Bobby Caldwell, PREP menghadirkan musik pop yang familiar bahkan jika kamu belum pernah mendengar musik PREP. (RO/OL-1)