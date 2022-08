PREP Rilis Cover Lagu Harry Styles, As It Was

DENGAN perpaduan sound R&B kontemporer, elektronika, dan synth-pop, yang terinspirasi dari dekade 70-an hingga 80-an, band asal London, PREP, merilis cover single milik Harry Styles, As It Was ke seluruh layanan streaming musik.

Mengambil arah yang sangat berbeda dari versi aslinya yang upbeat, cover As It Was dari PREP dibawakan jauh lebih santai, yang tentunya dilengkapi irama solo saksofon khas mereka.

Mengenai keputusan mereka untuk meng-cover lagu tersebut, Tom Havelock dari PREP bercerita, "Kami awalnya baru saja membook studio di Austin, Texas untuk merekam cover untuk Dire Straits yang sudah kami rencanakan untuk sementara waktu, kemudian satu hari sebelum hari rekaman kami mendengar As It Was dan malah meng-cover lagu itu."

"Sulit untuk menemukan lagu milik orang lain yang kita dapat nyanyikan dan merasa seperti lagu itu milik kita sendiri. Dan lagu ini adalah pemenangnya," lanjutnya. "Ada begitu banyak detail pribadi dalam liriknya - tetapi ada sesuatu tentang liriknya, yaitu situasi yang kami alami sendiri (kembali tampil di panggung untuk pertama kalinya sejak pandemi, melakukan perjalanan luar biasa melintasi AS tetapi juga merindukan rumah dan keluarga, sambil mencoba mencari tahu ke mana 2 tahun terakhir berlalu) yang benar-benar sesuai dengan perasaan kami."

PREP kini bersiap merilis EP terbaru mereka pada 16 September mendatang, dengan lagu-lagu yang sudah dirilis sebagai single sebelumnya seperti The Kid, Speaking Silence, dan 15th Floor.

PREP juga baru saja diumumkan sebagai salah satu musisi internasional yang masuk ke lineup fase pertama Joyland Festival 2022 Jakarta yang akan digelar pada 4 sampai 6 November 2022. Selain itu mereka juga akan mengunjungi Thailand, Filipina, dan Korea Selatan dalam gelaran tur Asia 2022 mereka sepanjang November.

Ini jadwal tur Asia PREP:

November — Jakarta, Indonesia @ Joyland Festival

November 11th – Bangkok, Thailand @ Union Hall (SOLD OUT)

November 12th – Bangkok, Thailand @ Union Hall

November 16th – Manila, Philippines @ Samsung Hall, SM Aura Premier

November 18th – Seoul, Korea @ Yes24 Live Hall

PREP memiliki fanbase yang besar di Asia Tenggara. Mereka pertama kali tampil di benua Asia dalam gelaran tur 2018 mereka dengan mengunjungi Jakarta, Singapura, Bali, Bangkok, dan Manila.

Tepat sebelum pandemi melanda dunia, PREP tampil di salah satu festival musik ternama Tanah Air yaitu Java Jazz Festival 2020.

Waktu yang mereka habiskan di Asia menjadi momen penting bagi PREP untuk terus mengembangkan sound mereka.

"Kami sempat berpikir bahwa PREP hanya akan menjadi sebuah proyek studio," ujar Llywelyn. "Kami kemudian menggelar sejumlah konser yang sukses dan kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan di Asia."

Indonesia saat ini berada di posisi #1 Top Countries PREP yang disusul Filipina, Thailand, dan Singapura.

Dengan identitas sound dan estetik mereka yang kuat, PREP adalah sebuah band yang kental dengan konsep khas mereka dan mereka membuka selebar-lebarnya pintu kolaborasi.

Musisi seperti Anna of the North, DEAN, dan Paul Jackson Jr, yang merupakan gitaris di lagu Beat It oleh Michael Jackson, telah berkolaborasi dengan PREP.

PREP terdiri dari vokalis dan penulis lagu Tom Havelock, keyboardist Llywelyn ap Myrddin, drummer Guillaume Jambel, dan produser musik Dan Radclyffe.

Terinspirasi oleh Steely Dan dan Bobby Caldwell, PREP menghadirkan musik pop yang familiar bahkan jika kamu belum pernah mendengar musik PREP. (RO/OL-1)