Burgerkill Bikin Panas Begundal di Hammersonic Festival 2023

GRUP musik hardcore metal asal Bandung, Burgerkill sukses menggelorakan energi liar yang menghasilkan headbang, wall of death, serta putaran demi putaran pit para penggemar fanatik mereka alias begundal saat tampil di ajang Hammersonic Festival 2023 di Carnaval Beach Ancol, Jakarta, Sabtu (18/3).

Naik panggung sekitar pukul 22.30 WIB, band yang beranggotakan Ronald Alexander (vokal), Agung Hellfrog (gitar), Ramdan (bass) dan Putra Pra Ramadhan (drum) tersebut tampil trengginas selama sekitar tiga puluh menit.

"Ayo kita panaskan malam ini! Bagi dua, bagi dua," kata vokalis Ronald menginstruksikan para begundal untuk membentuk area moshpit saat membuka penampilan lewat lagu Under The Scars yang merupakan lagu dari album Venomous.

Panasnya ruang gerak moshpit malam itu membuat Ronald harus beberapa kali melemparkan botol berisi air mineral ke arah penonton.

"Selamat malam semuanya. Begundal mana suaranya? Siapa saja yang datang dari siang hari? Untuk kalian semua yang masih berdiri di sini sampai larut malam, thank you so much," kata Ronald sebelum ia dan rekan-rekannya menggeber Shadow of Sorrow dari album bertajuk Beyond Coma and Despair yang dilempar ke pasaran pada 2006.

Selepas itu, tanpa basa-basi kuartet Burgerkill langsung menghajar malam lewat Penjara Batin dari album klasik Berkarat yang dihadirkan pada 2003 dan amat kental dengan raungan distorsi sang gitaris Agung Hellfrog.

"Sebelum kami, tadi ada Rocket Rockers, berikan tepuk tangan. Kita saling jaga malam ini. Besok kita habis-habisan, ya?" ujar Ronald mengingatkan para penggemar musik cadas perihal unit heavy metal Slipknot yang tampil sebagai penutup Hammersonic Festival tahun ini pada Minggu (19/3).