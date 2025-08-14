Dari Kampung Seruni ke BCIS: Konser JUMBO Hadirkan Dunia Fantasi ke Dunia Nyata

Konser JUMBO: Keajaiban Musik dan Cerita Kita akan digelar 17 Agustus 2025 di BCIS Ancol. (Antara Suara)

KAMPUNG Seruni hadir di Ancol. Bukan dalam bentuk film, tapi lewat sebuah konser musik yang penuh cerita dan kehangatan. Konser JUMBO: Keajaiban Musik dan Cerita Kita siap digelar pada 17 Agustus 2025 di Beach City International Stadium (BCIS), menghadirkan pengalaman unik yang menghadirkan perpaduan antara musik, cerita, dan karakter-karakter yang selama ini hanya hidup di layar kini akan hadir di depan mata, dalam bentuk yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Ini bukan sekadar konser. Ini adalah perayaan bersama, sebuah panggung nostalgia dan imajinasi yang dirancang untuk menyentuh hati anak-anak, orang tua, hingga para pecinta cerita. Dengan konsep yang berangkat dari film JUMBO, konser ini telah dikembangkan dalam beberapa waktu kebelakang untuk menjelma menjadi pengalaman panggung yang tidak biasa, bahkan menurut para kreator, ini adalah storytelling concert pertama di Indonesia.

Dalam video eksklusif yang dirilis baru-baru ini, dua creative director di balik pertunjukan ini, Ryan Adriandhy dan Nuya Susantono, membagikan sedikit bocoran sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah karya imajinatif diwujudkan secara nyata. Mulai dari alur cerita, tata panggung, hingga elemen-elemen kejutan yang akan membuat penonton bertepuk tangan sekaligus meneteskan air mata.

Ryan Adriandhy, Creative Director JUMBO menceritakan persiapan Konser JUMBO yang memastikan setiap aransemennya membuat semua yang hadir akan terkesan. “Daftar lagu yang akan dibawakan, kita rayakan sama-sama di Konser JUMBO ini udah final, sehingga sekarang lebih fokus kepada flow kreatifnya. Dan saya baru kelar ngedengerinnya final semua aransemennya teman-teman Laleilmanino dan merinding untuk lagu-lagu yang saya yakin kita semua kenal mungkin dari generasi orangtuanya, keluarganya, sampai generasi anak-anaknya tau lagu-lagu ini deh.”

Nuya Susantono, Creative Director JUMBO Konser JUMBO bukan sekedar musik tapi ada alur cerita didalamnya. “Di Panggung konser ini gak akan cuma musik doang, nggak nyanyi-nyanyi tapi juga ada cerita dari Film JUMBO yang akan kita bawakan dan kita akan mengikuti kisah Don dengan segala ambisinya pengen tampil keren. Aku sangat yakin teman-teman akan pulang dengan hati yang gembira dan dengan hati yang penuh dan merasa bangga sih jadi orang Indonesia semakin cinta lagi sama film-film Indonesia dan musik Indonesia.”

Persiapan Konser dari Tim Kreatif

1. Panggung Sudah Siap, Cerita Sudah Menyatu

Menurut Ryan dan Nuya, hampir seluruh elemen utama telah dirampungkan. Panggung megah dengan tata suara dan visual dirancang bukan hanya untuk menyuguhkan musik, tetapi juga untuk membawa penonton ikut masuk ke dalam dunia Kampung Seruni di dunia JUMBO. Penonton akan menyaksikan alur cerita yang mengalir dari satu lagu ke lagu berikutnya seperti menonton film dalam format konser langsung.

2. Storytelling Interaktif, Tidak Harus Nonton Film Dulu

Konser ini memang berakar dari film JUMBO, tapi Ryan menekankan bahwa alur cerita dan penyajiannya dibuat agar tetap dapat dipahami oleh semua orang, bahkan bagi mereka yang belum pernah menonton filmnya. Ini akan menjadi pengalaman yang utuh, mandiri, dan tetap menyentuh bagi semua kalangan.

3. Kejutan di Atas Panggung: Dari Karakter Hidup Hingga Kambing Nurman

Salah satu elemen yang sudah santer dibicarakan di media sosial adalah kemunculan langsung karakter ikonik dari film termasuk Kambing Nurman. Bukan sebagai gimmick, tetapi sebagai bagian integral dari cerita yang akan membawa tawa sekaligus haru. Beberapa aktor suara bahkan akan tampil secara live, memperkuat ikatan antara penonton dan karakter yang mereka cintai.

4. Musik Anak, Tapi Bukan untuk Anak Saja

Nuya menyebut konser ini sebagai ‘perayaan musik anak yang tak membatasi usia.’ Lagu-lagu yang akan dibawakan sebagian besar berasal dari OST film JUMBO yang telah banyak disukai di berbagai platform digital. Aransemen akan dikemas ulang agar bisa dinikmati oleh keluarga, remaja, hingga generasi yang tumbuh di era berbeda.

Dengan semua persiapan yang semakin matang, dan antusiasme dari para kreator serta penonton yang terus membesar, Konser JUMBO: Keajaiban Musik dan Cerita Kita diproyeksikan akan menjadi salah satu pertunjukan keluarga paling berkesan tahun ini. Bagi yang ingin bernostalgia, berbagi momen bersama anak, atau sekadar merayakan cerita yang menyentuh, konser ini bisa jadi jawabannya. (RO/Z-2)