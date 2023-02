Pasar Musik, Panggung Pertama Burgerkill di Tahun Ini

BAND metal hardcore asal Kota Bandung Burgerkill tampil perdana di tahun ini pada panggung Festival Pasar Musik 2023 yang dihelat di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/2).

"Apa kabar kalian para Begundal? Sehat semua? Ini adalah panggung pertama kami tahun ini. Kita akan bersenang-senang malam ini. Keluarkan semua energi kalian," teriak vokalis Burgerkill Ronald dari atas panggung.

Begundal adalah sebutan untuk penggemar BURGERKILL.

Ronald lantas membuka penampilan malam itu dengan lagu "Darah Hitam Kebencian" yang disusul raungan "Under The Scars."

"Saya suka sekali crowd malam ini. Walaupun sempat hujan dan biasanya hari Jumat macet di mana-mana, tetapi kalian rela hadir di sini. Respect," imbuhnya.

Tak butuh waktu lama bagi unit hardcore yang dinahkodai Ronald (vokal), Agung (gitar), Vicky (bass) dan Putra (drums) itu untuk memanaskan Suka-suka Stage Festival Pasar Musik 2023 dan menghadirkan crowd surfing.

Burgerkill tampil membawakan lagu-lagu terbaik mereka seperti "Penjara Batin", "Shadow of Sorrow", "Roar of Chaos" dan "Suffer to Death".

"Kali ini kami mau membawakan lagu spesial untuk kalian di sini. Sebuah lagu yang belum lama dirilis. Masih fresh sekali," tutur Ronald.

Band yang terbentuk sejak 11 Mei 1995 itu langsung menghadirkan lagu "Resilient Blood", yang baru dirilis pada awal tahun ini. Sebagai penutup, mereka membawakan lagu "Atur Aku".

Usai manggung, drummer Burgerkill Putra Pra Ramadhan mengaku senang dengan crowd yang begitu bersemangat. Dia berharap festival sejenis lebih banyak digelar tahun ini.

"Malam ini cukup keren, ya. Penontonnya asik, crowd-nya seru. Festival semacam ini bagus karena menghadirkan musisi yang variatif. Seperti sekarang Burgerkill main dan di sebelahnya ada band Radja yang tampil juga. Mudah-mudahan ke depan akan banyak festival musik lagi," harap Putra.(Ant/OL-5)