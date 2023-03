BABYMETAL Manggung di Indonesia, Cek Harga Tiketnya

BABYMETAL, grup vokal metal asal Jepang, akan tampil di Indonesia melalui gelaran tur dunia bertajuk BABYMETAL World Tour 2023 in Jakarta. Konser tersebut akan digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten, 25 Mei 2023 mendatang.

IME Indonesia selaku promotor pun mengumumkan rincian harga tiket yang akan dijual.

Tiket akan dibagi menjadi tiga kategori dengan harga berbeda-beda.

Yang termahal adalah VIP seharga Rp2,3 juta. Kemudian, ada kategori Cat 1 yang dibaderol harga Rp1,9 juta dan yang termurah cat 2 seharga Rp1,6 juta. Semua harga tiket tersebut belum termasuk pajak 15% dan biaya penanganan tiket.

Baca juga: Akhiri Perayaan Ulang Tahun Ke-10, Babymetal Rilis Video Baru

Mereka menjadwalkan akan mulai membuka penjualan tiket pada 3 April 2023 pukul 11.00 WIB di Loket.com.

BABYMETAL atau yang kerap disebut grup metal imut beranggotakan dua gadis yaitu Suzuka Nakamoto sebagai Sumetal dan Moa Kikuchi sebagai Moametal. Setelah tiga tahun sempat vakum , mereka kembali dengan merilis album baru yang bernama The Other One pada 2022. (Ant/Z-11)

Baca juga: Promotor Konser Blackpink Bikin Kapok