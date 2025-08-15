GP Ansor Luncurkan BUMA Ansor dan Ansor University di Jepang

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin (tengah)(Dok.HO)

KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin, melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk meluncurkan BUMA Ansor dan Ansor University. Keduanya adalah inisiatif strategis di bidang pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan meningkatkan kompetensi kader, memperluas peluang kerja, serta memperkuat kontribusi diaspora Ansor di luar negeri.

Kunjungan itu juga bertepatan dengan pelantikan Pimpinan Cabang GP Ansor Jepang masa khidmat 2025–2027. Addin mengajak para pekerja migran untuk tetap menjaga semangat, profesionalisme, dan solidaritas di tengah tantangan, serta tidak terpengaruh isu-isu negatif yang berkembang.

“Kita hadir di sini bukan hanya untuk memperluas peluang kerja, tapi juga untuk memastikan saudara-saudara kita di perantauan tetap mendapat pembinaan moral, spiritual, dan mental yang kuat. Jangan biarkan isu negatif memecah persatuan. Tetaplah bekerja dengan penuh dedikasi, karena Anda adalah duta bangsa di mata dunia,” ungkap Addin dalam keterangan yang diterima (15/8).

Peluncuran BUMA Ansor dan Ansor University menjadi tonggak penting bagi GP Ansor dalam mengintegrasikan pemberdayaan SDM, diplomasi ekonomi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, sehingga tenaga kerja Indonesia tidak hanya mampu bersaing secara global, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, profesionalisme, dan kontribusi positif di negara tempat mereka bekerja.

Kedua program juga dirancang untuk memberikan dampak, meliputi pelatihan bahasa Jepang bersertifikat, mempersiapkan peluang kerja untuk program magang maupun pekerja terampil, memperluas peluang ekspor produk Indonesia, dan penguatan nilai keagamaan untuk menjaga moral, etika kerja, dan jati diri bangsa di tanah perantauan. (M-3)