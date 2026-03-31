Investor Ritel Diminta Tak Bergantung pada Data Usang di Pasar Saham

ilustrasi(IPOT)

Investor ritel di pasar saham Indonesia diimbau untuk tidak lagi bergantung pada data usang dalam mengambil keputusan investasi, seiring dinamika pasar yang semakin cepat, kompleks, dan dipengaruhi oleh pergerakan institusi global. Pemilihan aplikasi saham dinilai menjadi faktor krusial bagi investor dalam mengambil keputusan yang akurat dan terukur.

Bagi investor pemula, pemahaman mengenai perbedaan antara broker summary dan riset fundamental menjadi kunci utama agar tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan, terutama yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu melalui keterlambatan data pasar.

Fenomena investor ritel yang mengandalkan sumber tidak valid, seperti euforia komunitas atau sekadar broker summary, masih sering terjadi. Kondisi ini kerap berujung pada aksi panic selling saat pasar berbalik arah.

Baca juga : Industri Sekuritas Digital Permudah Investor Transaksi Saham

"Banyak investor merasa sedang mengikuti pergerakan bandar, padahal mereka hanya bereaksi terhadap data masa lalu yang sudah tertinggal," ujar Chief Marketing Officer PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Sergio Ticoalu dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (31/3).

Dukungan market intelligence system dianggap memungkinkan investor mengambil keputusan secara lebih presisi dengan risiko yang lebih terkelola, sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan berbasis narasi komunitas semata.

Untuk menjembatani kesenjangan antara investor ritel dan institusi, IPOT menyediakan IPOT Views, platform riset dengan standar institutional-grade. Platform ini dirancang agar investor ritel dapat mengakses analisis yang setara dengan yang digunakan oleh asset management, mencakup pendekatan fundamental, makroekonomi, hingga struktur pasar. Kehadiran fitur ini diharapkan dapat menjadikan riset sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan investasi, bukan sekadar pelengkap.

Baca juga : Pasar Saham Terkoreksi, Ekonom Ingatkan Pentingnya Stabilitas Politik

Selain aspek riset, kekuatan infrastruktur juga menjadi perhatian. Dengan dukungan dana kelolaan sekitar Rp312 triliun, IPOT menghadirkan berbagai fitur, seperti xRDN yang memungkinkan dana menganggur tetap produktif, indikator trading live berbasis data real-time, serta sistem keamanan berlapis untuk melindungi aset investor.

Di sisi lain, masih banyak investor ritel yang belum menyadari broker summary merupakan rekapitulasi transaksi yang baru tersedia setelah pasar tutup. Data ini kerap dikemas ulang dalam berbagai komunitas sebagai sinyal aktivitas bandar guna mendorong aksi beli ritel secara masif.

"Mengandalkan data yang terlambat dalam pasar yang bergerak cepat merupakan risiko besar, terutama tanpa didukung analisis fundamental dan riset yang komprehensif," kata Sergio.

Karena itu, transparansi data real-time dan pemahaman analisis yang lebih mendalam menjadi hal penting agar investor tidak sekadar menjadi penyedia likuiditas bagi pelaku pasar besar. Ia mengimbau investor untuk tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tren komunitas atau ilusi broker summary, melainkan mulai memanfaatkan riset yang akurat dan terstruktur. (E-3)