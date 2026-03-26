Pasokan Pangan Terjaga dan Stabilitas Menguat Pasca-Lebaran

Pasar Tradisional(dok.BPN)

AKTIVITAS perdagangan pangan pokok strategis mulai kembali normal pasca perayaan Idulfitri, meskipun para pedagang masih ada sebagian yang belum membuka lapaknya. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (26/3) di Pasar Rawamangun, Jakarta dan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, harga sejumlah komoditas, khususnya produk unggas dan hortikultura, terpantau dalam kondisi yang cukup baik.

"Kita mengunjungi dua pasar hari ini, yaitu Pasar Rawamangun Jakarta, kemudian Pasar Ciputat di Tangerang. Di Rawamangun tadi pedagangnya belum banyak, sehingga harga masih belum sepenuhnya stabil banget. Nah kemudian saya kunjungi Pasar Ciputat, di sini harganya sangat bagus," ungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Kamis (26/3).

Di Pasar Ciputat, harga daging ayam ras tercatat berada di kisaran Rp35.000 per kilogram (kg), masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kg.

Baca juga : Dengan Anggaran Kecil, Bapanas Harus Efektif dan Efisien untuk Program 2024

Komoditas hortikultura juga menunjukkan perbaikan harga yang signifikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya melonjak selama Ramadan, kini turun menjadi sekitar Rp60.000 per kg, mendekati HAP konsumen sebesar Rp57.000 per kg. Sementara itu, bawang merah tercatat di kisaran Rp40.000 per kg dan cabai merah keriting berada di sekitar Rp40.000 per kg.

"Kemudian bawang merah Rp40.000. Kemudian cabai rawit merah sekitar Rp60.000, ini turun sangat bagus. Cabai merah keriting sekitar Rp40.000 malahan. Artinya, disini harga relatif sangat bagus," tambah Ketut.

Pemerintah menargetkan agar harga pangan pokok strategis terus bergerak menuju kondisi yang stabil pasca-Lebaran. Optimisme ini didukung oleh kemampuan pasokan dalam negeri yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Persilakan Masyarakat Viralkan Anomali Harga Pangan

"Saya di sini langsung beli dan langsung bisa tahu harganya, sehingga mudah-mudahan dengan kondisi ini, kondisi harga yang relatif bagus bisa stabil untuk ke depannya. Jadi pasca-Lebaran ini juga harga bisa tetap bagus," pungkas Deputi Ketut.

Sebelumnya, pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idulfitri, harga pangan sempat mengalami fluktuasi, meskipun secara umum masih dalam batas terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas di berbagai wilayah.

Untuk komoditas daging ayam, kenaikan IPH tercatat di 192 kabupaten/kota, dengan 123 di antaranya masih berada dalam rentang HAP Rp40.000 per kg. Sementara itu, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, namun 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp57.000 per kg. Adapun bawang merah mengalami kenaikan IPH di 143 kabupaten/kota, dengan 96 kabupaten/kota tetap berada dalam koridor HAP Rp41.500 per kg.

Secara terpisah, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan pangan nasional bertujuan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh pelaku, mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita ingin semua tersenyum. Petani tersenyum karena harga hasil panennya baik, pedagang tersenyum karena barang tersedia dan bisa dijual, dan masyarakat juga tersenyum karena harga pangan terjangkau. Itulah tujuan pemerintah menjaga pangan," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian.

"Kalau produksi surplus dan distribusi lancar, maka harga akan stabil. Itu yang kita jaga terus, dari hulu sampai hilir. Harga pangan tidak boleh terlalu tinggi karena memberatkan masyarakat, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena merugikan petani. Pemerintah harus menjaga keseimbangan itu," tambah Amran. (Fal/P-3)