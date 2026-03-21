Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Tembus 5,7 Persen

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH menyatakan optimismenya terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 dapat mencapai angka di atas 5%.
“Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi (kuartal I) bisa 5,6%-5,7% kalau perhitungan kasarnya. Itu udah lumayan bagus lah di tengah gejolak global seperti sekarang,” ujar Purbaya saat ditemui, Sabtu (21/3).
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini berhasil melakukan langkah mitigasi sehingga dampak gejolak eksternal belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri.
“Yang jelas kan dampak global ke sini masih belum terasa karena diabsorb oleh pemerintah. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal,” lanjutnya.
Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor swasta. Salah satu instrumen utamanya adalah pengendalian harga energi.
“Saya akan jaga domestic demand ya, private sector, daya beli masyarakat. Kalau dari mengisolasi dari harga minyak dunia, saya akan jaga terus harga BBM pada level yang sekarang yang subsidi,” tegas Menkeu.
Selain menjaga konsumsi, Kemenkeu juga memastikan belanja negara tetap berjalan tepat waktu untuk mendukung aktivitas ekonomi. Namun, dari sisi pengelolaan anggaran, Purbaya menekankan prinsip selektif terhadap pengajuan anggaran baru guna menjaga keseimbangan fiskal.
“Saya akan batasin anggaran-anggaran yang baru jangan diajukan lagi kira-kira. Menteri-menteri (lain) ngajuin terus anggaran, berapa puluh triliun, itu (nanti) kita batasin,” pungkasnya.
Ia memastikan bahwa pengawasan terhadap kondisi ekonomi dilakukan secara harian untuk menjamin stabilitas nasional. (Z-1)
