Depresiasi Rupiah, Purbaya Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Sejumlah Negara

ilustrasi.(MI)

DEPRESIASI Rupiah, Purbaya Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Sejumlah NegaraMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageble.

Menurutnya, rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global. Purbaya mengatakan depresiasi rupiah relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers.

“Ini mencerminkan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal-moneter yang kuat,” kata menkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3).

Ia memaparkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak perang Israel-AS vs Iran tercatat sebesar 0,3%. Hal itu, katanya jauh lebih baik dari depresiasi mata uang negara-negara tetangga seperti Malaysia -0,5%, Thailand -1,6%, dan lain-lain.

“Jadi kita masih lumayan. Bukan lihat levelnya saja, tapi kita lihat berapa dampak ke pelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan,” kata Purbaya.

“Walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, 'hey Pak Purbaya, menteri keuangan, kerjanya apa aja lu, tuh rupiah lihatin,' tapi kita menilai harus dengan fair, apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita yang baik,” tegasnya.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (11/3) nilai tukar rupiah tercatat Rp16.851 per dolar AS, menguat 12 poin atau 0,07% dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.863 per dolar AS. (Ifa/P-3)