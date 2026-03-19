Pemerintah Menyiapkan Penerapan WFH untuk Pengematan Akibat Harga Minyak

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak. Ia menjelaskan pemerintah perlu efisiensi.

"Tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Penerapan WFH selama lima hari dapat fleksibel. Skema WFH tak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), namun kantor swasta dan pemerintah daerah dapat memberlakukannya.

Baca juga : Pemerintah Siapkan WFH Usai Lebaran, Targetkan Hemat BBM

Meskipun demikian, menurut Airlangga kebijakan WFH masih dalam pembahasan. Pemerintah akan mengumumkan apabila sudah matang.



Untuk waktu penerapan WFH, sambung Airlangga, dapat diumumkan setelah lebaran. Adapun jangka waktunyanya akan melihat perkembangan situasi global yang mempengaruhi harga minyak.



"Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang," ucap dia.

Airlangga menyebut bahwa Presiden Prabowo merespons positif rencana WFH karena dapat memberlakukan penghematan. Mobilitas yang terbatas akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM.

"Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya 1/5," terang dia. (Ant/H-4)