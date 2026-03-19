Pemerintah Siapkan WFH Usai Lebaran, Targetkan Hemat BBM

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta usai Lebaran. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak global.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis, 19 Maret 2026.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya akan diterapkan bagi ASN, tetapi juga diharapkan melibatkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Airlangga menilai, penerapan WFH berpotensi memberikan penghematan signifikan terhadap konsumsi bahan bakar, khususnya dari sektor transportasi.
“Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelas Airlangga.
Meski demikian, pemerintah masih mematangkan konsep dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Termasuk penentuan waktu pasti penerapannya.
Airlangga memastikan, kebijakan WFH ini akan diberlakukan setelah Lebaran, namun jadwal detailnya akan diumumkan setelah kajian selesai.
“Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” ucap Airlangga
Sementara itu, terkait isu pemotongan gaji anggota DPR dan menteri, Airlangga menyebut hal tersebut belum dibahas dalam rapat terbatas. (H-2)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
Hubungan AS-Inggris memanas. Presiden Trump sebut Inggris mengecewakan karena enggan terlibat aktif dalam pengamanan Selat Hormuz.
HARGA minyak dunia sempat anjlok tajam di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran setelah pernyataan Presiden Donald Trump yang mengisyaratkan perang bisa segera berakhir.
Bursa Asia rontok setelah IRGC ancam harga minyak tembus US$200. Nikkei dan KOSPI anjlok di atas 7% akibat kekhawatiran inflasi global pasca serangan AS-Israel ke Iran.
Harga minyak dunia melonjak tajam pada Jumat setelah meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan energi akibat konflik Timur Tengah.
Pemerintah kaji opsi WFH untuk tekan konsumsi BBM akibat tensi global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan stok energi aman hingga Lebaran 2026.
Gubernur Pramono Anung siap terapkan WFH di Jakarta demi hemat BBM sesuai arahan Presiden Prabowo. Simak langkah antisipasi Jakarta hadapi krisis energi!
Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.
Bahlil mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai simulasi atau exercise untuk menyiapkan sejumlah opsi kebijakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved