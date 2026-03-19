Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Rupiah Bertahan di Level Rp16.900 per Dolar AS Jelang Libur Panjang

NILAI tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau bergerak fluktuatif namun cenderung stabil di kisaran Rp16.900-an pada perdagangan Kamis, 19 Maret 2026. Berdasarkan data pasar spot dan referensi perbankan, mata uang rupiah berupaya keluar dari tekanan psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi di awal pekan.
Stabilitas rupiah hari ini didorong oleh keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Maret 2026.
Langkah ini dinilai konsisten untuk menjaga daya tarik aset domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.
Berikut adalah rincian nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing utama berdasarkan referensi e-Rate per pagi hari ini:
|Mata Uang
|Kurs Beli (Bank)
|Kurs Jual (Bank)
|USD (Dolar AS)
|Rp16.915
|Rp17.085
|SGD (Dolar Singapura)
|Rp13.154
|Rp13.326
|EUR (Euro)
|Rp19.367
|Rp19.571
|JPY (Yen Jepang)
|Rp105,54
|Rp107,10
|SAR (Riyal Arab Saudi)
|Rp4.489
|Rp4.576
Seiring dengan dinamika nilai tukar, harga emas batangan bersertifikat Antam di Logam Mulia tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 per gram pada hari ini. Harga dasar emas Antam untuk ukuran 1 gram kini dibanderol seharga Rp2.996.000, mendekati level psikologis baru Rp3 juta per gram.
Kenaikan harga emas ini mencerminkan tingginya minat investor terhadap aset aman (safe haven) di tengah fluktuasi pasar valuta asing dan penantian rilis data ekonomi Amerika Serikat yang akan mempengaruhi arah kebijakan The Fed selanjutnya.
Bank Indonesia diprediksi akan terus melakukan intervensi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan pasar spot untuk memastikan volatilitas rupiah tetap terjaga di tengah dinamika pasar global yang masih penuh ketidakpastian.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif pada 18 Maret 2026 usai BI menahan suku bunga di 4,75%. Cek harga kurs terbaru di sini.
Kurs rupiah hari ini 17 Maret 2026 menguat ke Rp16.965 per dolar AS. Pasar menanti pengumuman BI Rate di tengah tensi geopolitik Timur Tengah.
Selain menangkap tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan praktik uang palsu
Kurs Rupiah terhadap Dolar AS hari ini 13 Maret 2026 diprediksi melemah di kisaran Rp16.850 - Rp16.950 akibat sentimen geopolitik Timur Tengah.
Ia memaparkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak perang Israel-AS vs Iran tercatat sebesar 0,3%.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif pada 18 Maret 2026 usai BI menahan suku bunga di 4,75%. Cek harga kurs terbaru di sini.
Nilai tukar rupiah ditutup stagnan Rp16.997 per dolar AS hari ini (17/3). Cek hasil RDG Bank Indonesia terkait BI-Rate dan dampak pernyataan dovish Gubernur BI.
Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan BI-Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026.
Kurs rupiah hari ini 17 Maret 2026 menguat ke Rp16.965 per dolar AS. Pasar menanti pengumuman BI Rate di tengah tensi geopolitik Timur Tengah.
Kurs rupiah ditutup melemah ke 16.997 per dolar AS pada Senin (16/3/2026). Simak analisis penyebab pelemahan terkait geopolitik dan inflasi AS di sini.
