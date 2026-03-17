Kurs Rupiah Hari ini 17 Maret 2026 Stagnan usai RDG BI

NILAI tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS ditutup stagnan pada perdagangan Selasa (17/3/2026). Meski sempat menguat di pembukaan pagi, mata uang rupiah gagal mempertahankan momentum menyusul pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang dinilai pasar masih cenderung dovish.

Hasil RDG BI Maret 2026: Suku Bunga Tetap

Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Maret 2026 yang berlangsung selama dua hari, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75%. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah.

Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menetapkan:

Suku bunga deposit facility tetap di level 3,75%.

Suku bunga lending facility tetap di level 5,50%.

Kebijakan ini juga bertujuan menjaga sasaran inflasi nasional tahun 2026-2027 agar tetap berada dalam rentang target 2,5% ± 1%.

Analisis: Mengapa Rupiah Gagal Menguat?

Analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai bahwa rupiah kehilangan tenaga setelah pernyataan Gubernur BI dianggap kurang agresif (dovish) dalam menghadapi tekanan global.

"Rupiah gagal mempertahankan penguatan terhadap dolar AS setelah Gubernur BI dalam RDG masih terkesan dovish dengan mengatakan bahwa ruang pelonggaran kebijakan tetap terbuka," ujar Lukman di Jakarta, Selasa (17/3).

Padahal, pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, rupiah sempat menunjukkan performa positif dengan menguat 29 poin ke level 16.968 per dolar AS. Penguatan prematur tersebut didorong oleh sentimen penurunan harga minyak mentah dunia seiring harapan normalisasi jalur Selat Hormuz pascapernyataan Presiden AS Donald Trump.

Ringkasan Data Kurs Rupiah (17 Maret 2026) Indikator Nilai/Status Kurs Penutupan Jakarta Rp16.997 per Dolar AS (Stagnan) Kurs JISDOR Bank Indonesia Rp16.982 per Dolar AS (Menguat) Suku Bunga BI-Rate 4,75% (Tetap)

Meskipun Gubernur BI Perry Warjiyo tidak lagi secara eksplisit menyinggung peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat karena risiko global yang meningkat, pasar tetap mencermati setiap sinyal kebijakan moneter untuk mengantisipasi volatilitas nilai tukar di masa depan. (Ant/I-2)