Nilai Tukar Rupiah 20 Maret 2026: Bayang-bayang Rp17.000 di Tengah Libur Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MATA uang Rupiah terpantau masih berada dalam tekanan hebat pada perdagangan hari ini, Jumat, 20 Maret 2026. Berdasarkan data pasar spot dan referensi perbankan, nilai tukar mata uang Rupiah bergerak di kisaran Rp16.930 hingga Rp17.070 per dolar AS.
Kondisi ini menempatkan mata uang domestik pada posisi rentan, terutama di tengah minimnya volume perdagangan domestik karena periode libur panjang Idul Fitri 1447 H.
|Mata Uang
|Simbol
|Kurs Jual
|Kurs Beli
|Dolar Amerika Serikat
|USD
|Rp17.075
|Rp16.905
|Euro
|EUR
|Rp19.510
|Rp19.314
|Dolar Singapura
|SGD
|Rp13.320
|Rp13.186
|Yen Jepang (100)
|JPY
|Rp10.720
|Rp10.612
*Estimasi kurs berdasarkan data pasar spot dan referensi perbankan terkini.
Pelemahan mata uang Rupiah kali ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal yang sangat kuat. Pertama, hasil rapat komite bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level tinggi lebih lama dari perkiraan pasar. Hal ini memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang menuju aset safe-haven di AS.
Kedua, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas telah mendorong harga minyak mentah dunia menembus angka US$100 per barel. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak ini menjadi beban ganda karena meningkatkan biaya impor energi dan memperlebar defisit anggaran, yang pada akhirnya menekan kredibilitas fiskal dan nilai tukar mata uang Rupiah.
Perlu dicatat bahwa Bank Indonesia (BI) sedang dalam masa libur operasional Lebaran mulai 18 Maret hingga 24 Maret 2026. Kondisi pasar yang tipis (thin market) sering kali membuat pergerakan nilai tukar menjadi lebih volatil karena aksi spekulasi di pasar offshore. Para pelaku usaha diimbau untuk waspada terhadap potensi lonjakan kurs saat pasar domestik kembali dibuka pekan depan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
