Nilai Tukar Rupiah 17 Maret 2026: Menguat Tipis ke Rp16.965 Jelang BI Rate

Ilustrasi--Pegawai menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di Bank Syariah Indonesia, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/1/2026).

NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026, dibuka menguat tipis ke level Rp16.965 per dolar AS. Penguatan ini membawa harapan baru bagi mata uang Garuda setelah sebelumnya hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 akibat sentimen negatif dari konflik Timur Tengah.

Berdasarkan data pasar spot pukul 09.05 WIB, rupiah menguat 0,12% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi Rp16.997. Sementara itu, kurs JISDOR Bank Indonesia (BI) dipatok pada angka Rp16.990 per dolar AS.

Sentimen RDG Bank Indonesia

Penguatan terbatas ini terjadi di tengah penantian pasar terhadap hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Mayoritas analis memprediksi BI akan tetap menahan BI Rate di level 4,75%. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan menahan arus modal keluar (capital outflow) di tengah ketidakpastian global.

Secara global, indeks dolar AS (DXY) terpantau masih cukup kuat di level 99,92. Namun, meredanya kekhawatiran terkait penutupan total Selat Hormuz memberikan sedikit kelegaan bagi pasar energi, yang secara tidak langsung mengurangi tekanan inflasi impor bagi Indonesia.

Data Harga Emas Antam 17 Maret 2026 Berbanding terbalik dengan rupiah, harga emas batangan Antam hari ini justru mencatatkan penurunan. Berikut rinciannya: Harga Jual: Rp2.988.000 per gram (Turun Rp4.000)

Rp2.988.000 per gram (Turun Rp4.000) Harga Buyback: Rp2.880.000 per gram

Tabel Kurs Valas Hari Ini

Mata Uang Simbol Nilai Tukar (IDR) Dolar Amerika Serikat USD Rp16.965 Dolar Singapura SGD Rp12.645 Euro EUR Rp18.420 Yen Jepang JPY Rp114,20

Analis memperkirakan rupiah akan bergerak di rentang Rp16.900 hingga Rp17.050 sepanjang hari ini. Fokus utama tetap pada pernyataan gubernur Bank Indonesia mengenai prospek pertumbuhan ekonomi dan strategi stabilisasi nilai tukar menjelang periode libur panjang Lebaran 2026.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.