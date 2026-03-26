Kurs Rupiah 26 Maret 2026: Tertekan di Rp16.900-an

MATA uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas pada perdagangan Kamis, 26 Maret 2026.
Berdasarkan data penutupan pasar spot sebelumnya, Rupiah berada di level Rp16.911 per Dolar AS, melemah tipis 0,08% akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang masih membayangi pasar keuangan global.
Analis mata uang memproyeksikan pergerakan Rupiah hari ini akan berada pada rentang Rp16.850 hingga Rp16.950 per Dolar AS. Beberapa sentimen utama yang memengaruhi antara lain:
Sejalan dengan ketidakpastian pasar, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini, Kamis (26/3/2026), terpantau bertahan di level tinggi. Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.850.000 per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) berada di level Rp2.507.000 per gram.
|Mata Uang
|Simbol
|Kurs Jual (Estimasi)
|Kurs Beli (Estimasi)
|Dolar Amerika Serikat
|USD
|Rp16.985
|Rp16.815
|Euro
|EUR
|Rp19.450
|Rp19.250
|Dolar Singapura
|SGD
|Rp13.280
|Rp13.140
|Yen Jepang (100)
|JPY
|Rp10.650
|Rp10.540
Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki eksposur terhadap valuta asing, disarankan untuk tetap waspada terhadap volatilitas pasar yang masih tinggi. Melakukan lindung nilai (hedging) bisa menjadi opsi bijak di tengah fluktuasi harga energi global dan ketegangan geopolitik yang belum mereda.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
