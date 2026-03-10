Rupiah Menguat 86 Poin Efek Pernyataan Donald Trump

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada perdagangan Selasa (10/3/2026). Penguatan mata uang rupiah ini dipicu oleh optimisme pasar menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut konflik dengan Iran akan segera berakhir.
Berdasarkan data pasar pada penutupan perdagangan di Jakarta, Selasa sore, rupiah bergerak menguat 86 poin atau 0,51 persen menjadi 16.863 per dolar AS. Posisi ini menunjukkan perbaikan dibandingkan penutupan sebelumnya yang tercatat di level 16.949 per dolar AS.
Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa, mengatakan penguatan rupiah sangat dipengaruhi oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Pernyataan tersebut membantu meredakan sebagian kekhawatiran investor terhadap potensi konflik berkepanjangan yang sebelumnya dikhawatirkan dapat mengganggu pasokan energi global serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia," ujar Amru di Jakarta, Selasa (10/3).
Mengutip laporan Kyodo, Donald Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran yang saat ini masih berlangsung diperkirakan akan segera berakhir. Meski demikian, ia membantah bahwa penyelesaian total akan terjadi dalam pekan ini.
Pernyataan optimis Trump muncul di tengah situasi politik Iran yang memanas. Iran baru saja memilih Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru. Mojtaba menggantikan ayahnya, Ayatullah Ali Khamenei, yang gugur dalam gelombang pertama serangan gabungan AS-Israel.
Mojtaba Khamenei dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Terpilihnya Mojtaba sempat menimbulkan kekhawatiran global bahwa perang yang memasuki pekan kedua ini akan semakin menggoyahkan kawasan Timur Tengah.
Trump sendiri mengaku kecewa dengan terpilihnya pemimpin baru tersebut. "Kami pikir ini hanya akan menyebabkan masalah yang sama untuk negara ini," kata Trump, meski ia tetap mengeklaim AS mencapai keberhasilan militer yang signifikan.
Dari sisi teknis, Amru menjelaskan bahwa koreksi pada indeks dolar AS memberikan ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bergerak lebih stabil.
Namun, pasar tetap waspada terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Jika data inflasi dan pasar tenaga kerja AS tetap solid, peluang suku bunga tinggi bertahan lebih lama (higher for longer) akan kembali meningkat, yang berpotensi memperkuat kembali dolar AS.
"Lonjakan harga energi juga menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah dan memicu tekanan inflasi domestik. Apabila konflik geopolitik berlangsung jangka panjang, volatilitas pasar keuangan global bisa memicu arus modal keluar (capital outflow)," pungkas Amru.
Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa (10/3) juga mencatatkan penguatan ke level Rp16.879 per dolar AS dari posisi hari sebelumnya di Rp16.974 per dolar AS. (Ant/I-2)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik.
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa di Jakarta bergerak menguat 63 poin atau 0,37% menjadi Rp16.886 per dolar AS.
Ekonomi Indonesia waspada! Rupiah berisiko tembus 17.000 per dolar AS akibat konflik Iran-Israel dan harga minyak dunia yang melonjak. Simak analisis ekonom.
Indef menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi menghadapi tekanan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin berat kurs dolar ke rupiah hari ini telah tembus Rp17.000.
Nilai tukar rupiah Senin, 9 Maret 2026 jebol ke level psikologis Rp17.000 per dolar AS akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketegangan di Timur Tengah.
Paus Leo XIV sampaikan kekhawatiran mendalam atas perang AS-Israel vs Iran yang masuki hari ke-9. Simak seruan damai dan update terkini konflik Timur Tengah.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian umumkan penghentian serangan ke negara tetangga, namun Donald Trump justru ancam penghancuran total. Simak analisisnya.
Iran tunjuk badan pemerintahan sementara beranggotakan 3 orang pasca wafatnya Ali Khamenei. Di saat bersamaan, AS siapkan operasi militer 100 hari ke Teheran.
LEDAKAN dilaporkan terjadi di beberapa kota di Iran, termasuk Teheran, setelah Israel dan AS melancarkan serangan pada Sabtu (28/2) pagi. AS berencana melakukan serangan selama beberapa hari.
Kemenlu RI pastikan rencana kontingensi dan jalur evakuasi WNI di Iran siap menyusul ancaman 'armada besar' Donald Trump. Simak situasi terkini Teheran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved