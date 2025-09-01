Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 1 September 2025: Turun Rp2.000

Headline
Harga emas Antam pada perdagangan Senin, 1 September 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.978.000 per gram, turun Rp2.000 per gram, dari perdagangan akhir pekan lalu, Rp1.980.000
Untuk pembelian emas batangan, sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong PPh 22.
Berikut harga emas Antam, Senin 1 September 2025:
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga ikut melemah menjadi Rp1.825.000 per gram. Sama halnya dengan pembelian, transaksi buyback juga dikenakan potongan pajak sesuai aturan yang berlaku. Untuk penjualan kembali emas senilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)
