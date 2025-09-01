Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 1 September 2025: Turun Rp2.000

Andhika Prasetyo
01/9/2025 09:45
Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 1 September 2025: Turun Rp2.000
Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam pada perdagangan Senin, 1 September 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.978.000 per gram, turun Rp2.000 per gram, dari perdagangan akhir pekan lalu, Rp1.980.000 

Untuk pembelian emas batangan, sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong PPh 22.

Berikut harga emas Antam, Senin 1 September 2025:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp1.039.000.
  • Harga emas 1 gram: Rp1.978.000.
  • Harga emas 2 gram: Rp3.896.000.
  • Harga emas 3 gram: Rp5.819.000.
  • Harga emas 5 gram: Rp9.665.000.
  • Harga emas 10 gram: Rp19.275.000.
  • Harga emas 25 gram: Rp48.062.000.
  • Harga emas 50 gram: Rp96.045.000.
  • Harga emas 100 gram: Rp192.012.000.
  • Harga emas 250 gram: Rp479.765.000.
  • Harga emas 500 gram: Rp959.320.000.
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.918.600.000.

Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga ikut melemah menjadi Rp1.825.000 per gram. Sama halnya dengan pembelian, transaksi buyback juga dikenakan potongan pajak sesuai aturan yang berlaku. Untuk penjualan kembali emas senilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
