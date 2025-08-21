Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025: Terbang Tinggi

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Harga emas Antam, pada perdagangan Kamis 21 Agustus 2025, mengalami lonjakan signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.914.000 per gram, naik Rp24.000 dari perdagangan hari sebelumnya, Rp1.890.000 per gram.
Kenaikan harga emas Antam ini memperkuat posisi emas sebagai salah satu instrumen investasi yang aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Dengan tren harga yang kerap dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, serta kondisi geopolitik, emas tetap menjadi aset pilihan untuk diversifikasi portofolio. Investor disarankan rutin memantau harga dan memperhitungkan faktor pajak saat melakukan transaksi, agar strategi investasi tetap optimal.
Sementara itu, harga buyback atau jual kembali emas ke Antam ditetapkan sebesar Rp1.760.000 per gram. Dalam transaksi emas, pemerintah menetapkan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali emas batangan dengan nominal di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pemotongan PPh 22 ini dilakukan langsung dari total nilai buyback.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
