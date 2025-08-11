Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025: Anjlok Rp6.000

Ilustrasi(Antara)

Kabar gembira untuk masyarakat yang berencana menambah koleksi emas batangan. Harga emas Antam pada perdagangan Senin 11 Agustus 2025 mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.945.000 per gram, anjlok Rp6.000 dari perdagangan Sabtu (9/8), yakni Rp1.951.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam, Senin 11 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.022.500.

⁠Harga emas 1 gram: Rp1.945.000.

⁠Harga emas 2 gram: Rp3.830.000.

Harga emas 3 gram: Rp5.720.000.

⁠Harga emas 5 gram: Rp9.500.000.

⁠Harga emas 10 gram: Rp18.945.000.

Harga emas 25 gram: Rp47.237.000.

⁠Harga emas 50 gram: Rp94.395.000.

⁠Harga emas 100 gram: Rp188.712.000.

⁠Harga emas 250 gram: Rp471.515.000.

⁠Harga emas 500 gram: Rp942.820.000.

⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.885.600.000.

Sementara itu, harga buyback atau jual kembali emas ke Antam berada di level Rp1.791.000 per gram.

Perlu diketahui, transaksi penjualan emas dikenai potongan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017. Khusus untuk penjualan emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai transaksi buyback.

Mengapa Investasi Emas Penting?

Investasi emas menjadi salah satu pilihan yang bijak dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Emas dikenal memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi pelindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, emas juga likuid, mudah diperjualbelikan, dan bisa menjadi cadangan kekayaan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Dalam situasi ekonomi global yang fluktuatif, emas sering kali menjadi aset safe haven yang dapat diandalkan. (Ant/E-3)