Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025: Anjlok Rp6.000

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Kabar gembira untuk masyarakat yang berencana menambah koleksi emas batangan. Harga emas Antam pada perdagangan Senin 11 Agustus 2025 mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.945.000 per gram, anjlok Rp6.000 dari perdagangan Sabtu (9/8), yakni Rp1.951.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback atau jual kembali emas ke Antam berada di level Rp1.791.000 per gram.
Perlu diketahui, transaksi penjualan emas dikenai potongan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017. Khusus untuk penjualan emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai transaksi buyback.
Investasi emas menjadi salah satu pilihan yang bijak dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Emas dikenal memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi pelindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, emas juga likuid, mudah diperjualbelikan, dan bisa menjadi cadangan kekayaan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Dalam situasi ekonomi global yang fluktuatif, emas sering kali menjadi aset safe haven yang dapat diandalkan. (Ant/E-3)
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Harga emas Antam pada perdagangan Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Seperti pada awal pekan-awal pekan sebelumnya, harga emas di Pegadaian, pada Senin 11 Agustus 2025, tidak bergerak. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak stabil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved