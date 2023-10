Tingkatkan Kualitas SDM, Kanmo Group Gelar KFL Fellowship Gelombang Kedua 

PERUSAHAAN ritel dan distribusi di Indonesia, Kanmo Group, mengmumkan kelanjutan program Kanmo Future Leaders (KFL) Fellowship tahun 2023.

Menyambung kesukseskan pada tahun sebelumnya, KFL Fellowship 2023 menegaskan kembali dedikasi perusahaan dalam membina dan memberdayakan karyawannya untuk masa depan yang lebih cerah.

Inisiasi yang progresif ini merupakan bukti komitmen yang teguh dari Kanmo Group guna memupuk keunggulan dan kepemimpinan para karyawannya, sehingga menciptakan efek domino perubahan positif dalam skala yang lebih luas.

Setelah diluncurkan pertama kalinya pada tahun lalu, KFL Fellowship menjadi komitmen kuat Kanmo Group dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi.

Tahun ini, sejumlah 20 karyawan dari berbagai macam departemen, termasuk yang berada di kantor pusat, toko, dan warehouse, telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa penuh dalam menjalani pendidikan S1 di Universitas Paramadina.

Perusahaan Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras Karyawan

Program ini tak hanya menjadi peluang untuk pengembangan karier karyawan, melainkan juga menjadi bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan oleh karyawan dalam pertumbuhan Kanmo Group.

Hingga tahun ini, penerima program KFL Fellowship telah berjumlah 55 karyawan.

“Kami sangat senang mengumumkan kelanjutan program KFL Fellowship di tahun 2023. Hal ini semakin mendorong komitmen tinggi Kanmo Group dalam meningkatkan SDM kami," ucap Manoj Bharwani, selaku Co-Founder dari Kanmo Group dalam keterangan, Senin (9/10).

"Inisiasi ini tak hanya mencermikan dedikasi kami dalam membina SDM berkualitas, tetapi juga menegaskan keyakinan kami terhadap potensi karyawan," jelasnya.

"Melalui program ini, kami akan memberdayakan para karyawan tak hanya secara akademis tetapi juga menerapkan pengetahuan baru mereka guna membentuk masa depan perusahaan dan industri ritel yang lebih inovatif,” papar Manoj Bharwani.

Melalui program ini, Kanmo Group menyediakan peluang kepada para peserta KFL Fellowship agar dapat menerapkan hal yang dipelajari di kelas ke ruang kerja.

Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis di sektor ritel.

Dalam program gelombang kedua ini, Kanmo Group kembali menjalin kerja sama dengan Universitas Paramadina, yang merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi swasta ternama di Indonesia, untuk menyelenggarakan program pendidikan kepada para peserta KFL Fellowship.

“Kanmo Group tetap berkomitmen untuk menciptakan kontribusi positif ke masyarakat Indonesia melalui investasi dalam pengembangan SDM yang luar biasa, dan KFL Fellowship 2023 adalah tonggak pencapaian kami dalam hal tersebut," ucap Mark Ashlin Senior, sebagai Senior Vice President di Kanmo Group.

"Kelanjutan program ini menjadi manifestasi nyata komitmen kami untuk membangun SDM berkualitas di Indonesia. Terlebih lagi, program ini semakin menjadi peluang bagi para karyawan kami untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Kanmo Group,” terang Mark Ashlin Senior. (RO/S-4)