Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Serius Tangani Tengkes

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SALAH satu tantangan Indonesia, khususnya Kota Jakarta yakni mengatasi tengkes atau stunting (tumbuh pendek). Stunting merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak menimbulkan risiko penurunan kemampuan produktif suatu bangsa.
Masalah sebenarnya bukan pada tubuh yang pendek. Akan tetapi, jika seseorang terkena stunting, proses lain di dalam tubuhnya akan terhambat.
Termasuk pertumbuhan otak, berdampak pada kecerdasan. Ini mengkhawatirkan. Indonesia merupakan negara nomor lima dengan angka stunting tertinggi di dunia tahun 2018.
Hasil riset kesehatan dasar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, jumlah anak Indonesia mengalami stunting sebesar 37,2%. Hal itu setara dengan 9 juta anak balita di seluruh Indonesia. Stunting dapat mengancam masa depan bangsa.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
“Jika mengalami stunting maka perkembangan otak tidaklah maksimal. Sehingga tidak dapat menjadi SDM unggul,” ujar Ima melalui keterangannya, Jumat (15/8).
Dari sisi ekonomi, lanjut dia, stunting juga menyebabkan pembiayaan semakin tinggi. Khususnya pembiayaan di bisa kesehatan.
Hasil penelitian, anak-anak stunting akan menjadi penderita penyakit tidak menular. Seperti diabetes, hipertensi, dan stroke. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama. Hal itu terjadi akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. (Far/P-2)
Sumedang telah melaksanakan delapan aksi konvergensi selama 2024 untuk menekan angka stunting.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
. Salah satu upaya pencegahan dan menekan angka kasus stunting dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap balita.
Posyandu bersama tenaga kesehatan di garis depan memegang peran krusial dalam memberikan edukasi Makanan Pendamping ASI
Masalah gizi buruk, stunting, anemia pada ibu hamil, serta tingginya angka penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes menjadi pemandangan yang tak kunjung sirna
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) menerima kehormatan sebagai nominasi unggulan dalam ajang Best Human Capital Awards 2025. MCCI masuk nominasi untuk tiga kategori sekaligus.
Pernyataan Menteri Keuangan yang menganggap penghasilan guru dan dosen sebagai ‘tantangan’ bagi keuangan negara menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap amanat konstitusi.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
Dalam rangka meningkatkan kompetensi para petani sawit, PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) menyelenggarakan pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved