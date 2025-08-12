Ajak Karyawan Rayakan Kesuksesan Perusahaan ke Malaysia

Founder Hanasui sekaligus pendiri Eka Jaya Group, Ferry Firmanto.(Dok Hanasui)

DI tengah ketatnya persaingan industri kecantikan, Hanasui berhasil membuktikan diri sebagai rising star yang tak hanya unggul di pasar, tetapi juga dalam membangun budaya perusahaan yang sehat.

Melalui induk usahanya, Eka Jaya Group, merek kecantikan lokal ini merayakan ulang tahun ke-8 dengan langkah berani dengan memboyong seluruh karyawan untuk employee gathering spektakuler ke Malaysia.

Bagi Hanasui, perjalanan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk nyata apresiasi kepada tim yang telah menjadi pilar kesuksesan.

Baca juga : FPE KSBSI PT Freeport Indonesia Ajukan Uji Materi UU P2SK ke MK

“Ini adalah bukti bahwa kematangan bisnis tidak diukur dari usia perusahaan, tetapi dari konsistensi inovasi dan kekuatan tim di dalamnya,” tegas Founder Hanasui sekaligus pendiri Eka Jaya Group, Ferry Firmanto.

Bermula dari usaha kecil delapan tahun lalu, Eka Jaya Group telah tumbuh menjadi pemain signifikan di industri beauty dan consumer goods.

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah penting. Hanasui berhasil memperluas pasar, memperkuat brand positioning, dan membuktikan bahwa merek lokal mampu bersaing di kancah internasional.

Baca juga : Lima Budaya Kerja untuk Karyawan dan Keluarga

Malaysia dipilih sebagai destinasi karena selaras dengan visi global perusahaan. “Kami ingin tim merasakan atmosfer internasional, sekaligus merefleksikan perjalanan yang luar biasa ini. Perjalanan ini adalah hadiah sekaligus momentum untuk menatap fase pertumbuhan berikutnya,” ujar Ferry.

Sebelumnya, Eka Jaya Group telah mengadakan employee gathering di berbagai destinasi seperti Yogyakarta, Bali, Thailand, hingga Jepang. Namun kali ini, Malaysia menjadi simbol kesiapan Hanasui dan Eka Jaya Group untuk bermain di panggung yang lebih besar.

Selain menjadi bentuk penghargaan, perjalanan ini juga dirancang untuk memperkuat ikatan tim dan mempersiapkan mental menghadapi tantangan ekspansi berikutnya.

“Ini bukan sekadar liburan. Kami ingin semua karyawan kembali dengan energi baru, semangat yang lebih kuat, dan visi yang lebih besar untuk membawa Hanasui semakin bersinar di industri kecantikan global,” tutup Ferry. (E-4)