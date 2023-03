Saham Asia Menguat, Dugaan Kenaikan The Fed dan Krisis Mereda

EKUITAS Asia naik tajam di awal perdagangan mengikuti reli bantuan di Wall Street, Rabu (15/3). Tingkat inflasi AS yang tidak memberikan kejutan buruk memperkuat harapan Federal Reserve (The Fed) melakukan kenaikan suku bunga yang lebih kecil pekan depan.

Kekhawatiran investor tentang penularan di sektor perbankan akibat runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) beberapa hari lalu mulai mereda.

Saat ini, indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang terangkat 1,44%, setelah turun 1,7% sebelumnya akibat keruntuhan Sulicon Valley. Ini terjadi lantaran aksi jual besar-besaran oleh investor dalam beberapa sesi perdagangan terakhir.

Indeks S&P/ASX 200 Australia juga naik 0,33% pada awal perdagangan, sementara Nikkei Jepang sebagian besar datar. Indeks saham-saham unggulan China CSI 300 terangkat 0,46%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong meningkat 1,4%.

Data hari ini menunjukkan output industri China dalam dua bulan pertama 2023 naik 2,4% dari tahun sebelumnya atau meningkat dari kenaikan tahunan 1,3% yang terlihat pada Desember. Data tersebut sedikit meleset dari perkiraan untuk kenaikan 2,6% dalam jajak pendapat Reuters dari para analis.

"Ini jelas didominasi oleh reli bantuan akibat kecemasan inflasi," kata Kepala Peneliti regional, Asia Pasifik Robert Carnell.

"Saya kira apa yang kita dapatkan adalah sektor perbankan di AS kembali stabil, para deposan diberi sinyal yang cukup jelas bahwa mereka tidak akan rugi."

Investor juga lega setelah laporan inflasi AS Februari pada Selasa (14/3) menunjukkan harga konsumen naik sebesar 0,4A%, dengan kenaikan tahun-ke-tahun sebesar 6,0%.

Sebelumnya memang ada kekhawatiran bahwa data yang lebih kuat dari perkiraan dapat menyebabkan Fed untuk melakukan pendakian berukuran jumbo guna melawan inflasi.

Baru-baru ini minggu lalu, pasar bersiap untuk kembalinya kenaikan besar The Fed. Namun, jatuhnya Silicon Valley telah mengubah ekspektasi tersebut. Pasar memperkirakan peluang 80% untuk kenaikan 25 basis poin minggu depan.

"Rasanya seperti pergerakan 50 basis poin untuk pertemuan bulan ini yang menjadi spekulasi terutama setelah komentar Powell kepada Komite Perbankan Senat. Tidak ada yang mengharapkan itu lagi," kata Carnell.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS memperpanjang kenaikan hingga jam-jam Asia setelah penurunan tajam pada awal pekan. Imbal hasil pada obligasi pemerintah 10 tahun naik 3,8 basis poin menjadi 3,674%.

Sedangkan, imbal hasil obligasi pemerintah AS dua tahun, yang biasanya bergerak sejalan dengan ekspektasi suku bunga, naik 6,9 basis poin pada 4,294%, tetapi jauh dari puncak minggu lalu di 5,084%.

Di pasar mata uang, greenback tetap stabil, dengan indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap enam rival, di 103,64, dengan euro tidak berubah di 1,0732 dolar.

Yen Jepang melemah 0,08% menjadi 134,30 per dolar, sementara poundsterling terakhir diperdagangkan pada 1,2157 dolar, turun 0,01%.

Minyak mentah AS naik 1,07% menjadi diperdagangkan di 72,09 dolar AS per barel dan Brent menguat 0,92% menjadi diperdagangkan pada 78,16 dolar AS per barel. (Z-10)