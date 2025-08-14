IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Diprediksi Terus Menguat

Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Kamis 14 Agustus 2025, dibuka menguat 29,63 poin atau 0,38% ke posisi 7.922,54. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,11 poin atau 0,37% ke posisi 832,96.

Senior Retail Research Analyst BNI Sekuritas Kevin Juido Hutabarat melihat penguatan IHSG hari ini didorong oleh optimisme pasar terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan September 2025.

"Melihat pergerakan IHSG kemarin, kami memprediksikan hari ini IHSG masih akan melanjutkan penguatan,” ujar Kevin Juido Hutabarat di Jakarta, Kamis.

Baca juga : IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Menguat, Berharap The Fed Pangkas Bunga

Dari mancanegara, data inflasi The Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari estimasi meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada pertemuan September 2025. Pelaku pasar saat ini sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin, berdasarkan data FedWatch Tool CME

Inflasi Juli 2025 AS tercatat sebesar 0,2% month to month (mtm) dan 2,7% year on year (yoy), yang masing-masing di bawah estimasi 0,2% (mtm) dan 2,8% (yoy, serta turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,3% (mtm). (Ant/E-3)