IHSG Menguat di Tengah Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat pada Jumat pagi, didorong oleh sentimen positif dari para pelaku pasar yang menantikan potensi penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed).

IHSG tercatat naik 149,01 poin atau setara 1,99% ke level 7.639,19 saat pembukaan. Sementara itu, indeks LQ45 yang memuat saham-saham unggulan turut menguat 6,01 poin atau 0,76% ke posisi 801,58.

Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam laporannya memperkirakan bahwa pergerakan IHSG menjelang akhir pekan ini cenderung mendatar (sideways), meski tetap ditopang oleh ekspektasi global.

Dari sisi eksternal, para investor memperkirakan probabilitas penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin mencapai 95% dalam pertemuan FOMC pada 16-17 September 2025. Sementara untuk rapat berikutnya yang dijadwalkan pada 28-29 Oktober 2025, kemungkinan penurunan tersebut mencapai 68%.

Indikator ekonomi AS terbaru, termasuk data klaim tunjangan pengangguran mingguan, menunjukkan perekonomian AS tetap solid. Hal ini memberikan kelegaan bagi pasar setelah sebelumnya terguncang akibat data ketenagakerjaan Juli yang mengecewakan.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2025 sebesar US$152,0 miliar. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (Juni 2025) yang tercatat sebesar US$152,6 miliar. Meski demikian, posisi ini tetap menunjukkan kekuatan fundamental eksternal Indonesia.

Sementara itu, pasar saham global ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis (7/8). Di Eropa, indeks Euro Stoxx 50 naik 1,38%, DAX Jerman menguat 1,12%, dan indeks CAC Prancis tumbuh 0,97%. Namun, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,69%.

Di Wall Street, pergerakan juga bercampur. Dow Jones turun 224,48 poin atau 0,51% ke level 43.968,64. S&P 500 melemah 0,08% ke 6.340,00, sementara Nasdaq Composite naik 0,35% ke posisi 21.242,70.

Pasar saham Asia pada Jumat pagi turut menunjukkan pergerakan campuran. Indeks Nikkei Jepang melonjak 830,85 poin atau 2,03% ke 41.894,50. Sementara itu, indeks Shanghai turun tipis 0,13%, Hang Seng melemah 0,54%, dan Straits Times Singapura turun 0,58%. (Ant/E-4)