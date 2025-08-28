IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Diprediksi Mendatar

Headline
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis, 28 Agustus 2025, dibuka menguat 16,61 poin atau 0,21% ke posisi 7.952,79. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,58 poin atau 0,44% ke posisi 817,05.
Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman memprediksi IHSG hari ini bergerak mendatar di tengah pelaku pasar mencermati intervensi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Federal Reserve (The Fed).
"IHSG berpotensi bergerak sideways hari ini di range 7.900-7.970," ujar Fanny Suherman dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.
Dari mancanegara, pelaku pasar tampak menahan reaksi terhadap langkah Presiden AS Donald Trump yang mencoba memecat Gubernur Dewan The Fed Lisa Cook. Trump berpeluang menunjuk pengganti yang lebih sejalan dengan kebijakan fiskalnya, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap independensi The Fed.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Kamis 21 Agustus 2025, dibuka melemah 39,99 poin atau 0,50% ke posisi 7.903,83.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Rabu 20 Agustus 2025, diprediksi bergerak mendatar. Sentimen utamanya akan berasal dari tingkat domestik.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, diprediksi bergerak mendatar.
Selama 11 tahun menekuni pasar modal, prinsip tersebut menjadi fondasi strateginya: memilih perusahaan dengan fundamental kuat, kemudian berinvestasi dalam jangka panjang.
Meski indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi, aliran modal asing justru cukup besar.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2925, dibuka menguat 14,01 poin atau 0,18% ke posisi 7.940,92.
PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) memproyeksikan indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi menguat ke level 8.000 dalam sepekan mendatang.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025, dibuka menguat 73,72 poin atau 0,94% ke posisi 7.932,57.
