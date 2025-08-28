Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Diprediksi Mendatar

Andhika Prasetyo
28/8/2025 10:32
IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Diprediksi Mendatar
Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis, 28 Agustus 2025, dibuka menguat 16,61 poin atau 0,21% ke posisi 7.952,79. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,58 poin atau 0,44% ke posisi 817,05.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman memprediksi IHSG hari ini bergerak mendatar di tengah pelaku pasar mencermati intervensi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Federal Reserve (The Fed).

"IHSG berpotensi bergerak sideways hari ini di range 7.900-7.970," ujar Fanny Suherman dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari mancanegara, pelaku pasar tampak menahan reaksi terhadap langkah Presiden AS Donald Trump yang mencoba memecat Gubernur Dewan The Fed Lisa Cook. Trump berpeluang menunjuk pengganti yang lebih sejalan dengan kebijakan fiskalnya, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap independensi The Fed.



