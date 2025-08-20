IHSG Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Mendatar Jelang RDG BI

Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Rabu 20 Agustus 2025, diprediksi bergerak mendatar. Sentimen utamanya akan berasal dari tingkat domestik.

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim melihat pelaku pasar bakal mencermati arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dalam pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Agustus 2025.

“Diperkirakan IHSG hari ini menguji level support 7.800 dan sekaligus berpeluang menutup gap down," ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan hasil RDG BI, yang menurut konsensus akan mempertahankan BI Rate pada level 5.25%, setelah pada RDG Juli 2025 menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

BI diperkirakan masih berpeluang menurunkan suku bunga lagi pada tahun ini, apabila laju inflasi masih terkendali dalam kisaran target BI yaitu 1,5%- 3,5%.

Inflasi Mei-Juli 2025 berturut-turut mengalami kenaikan mencapai 2,37% year on year (yoy) pada Juli 2025, yang merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2024, meskipun masih dalam kisaran target BI.

Dari mancanegara, pelaku pasar masih menantikan simposium ekonomi tahunan para bank sentral di Jackson Hole. Di sana, Ketua The Fed Jerome Powell akan menyampaikan berpidato. Pelaku pasar juga menantikan bagaimana arah kebijakan moneter The Fed hingga akhir tahun. Sejumlah pengamat melihat terdapat peluang 85% untuk penurunan suku bunga The Fed sebanyak 25 bps pada pertemuan September 2025 mendatang. (Ant/E-3)