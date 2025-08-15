IHSG Menghijau Jelang Pembacaan Nota Keuangan

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menguat pada Jumat (15/8), di jelang pembacaan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
IHSG dibuka menguat 36,52 poin atau 0,46% ke posisi 7.967,77. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,11 poin atau 0,26% ke posisi 829,02.
"Meskipun IHSG diperkirakan masih berpeluang menguat, namun perlu diwaspadai potensi adanya aksi<em> profit taking</em> jangka pendek menjelang libur <em>long weekend</em>. Investor juga mencermati pidato kenegaraan dan nota keuangan RAPBN 2026," ujar Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta.
Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dari mancanegara, pelaku pasar masih antusias terhadap potensi penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed pada September 2025.
Pada perdagangan Kamis (14/08), bursa saham Eropa ditutup menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,90%, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,13%, indeks DAX Jerman naik 0,79%, serta indeks CAC Prancis menguat 0,84%.
Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street ditutup melemah pada Kamis (14/08), di antaranya Indeks Nasdaq Composite melemah 0,01% ke 21.710,67, dan Dow Jones Induatrial Average melandai 0,02 menjadi 44.911,26.
Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 333,24 poin atau 0,78% ke 42.989,48, indeks Shanghai menguat 9,83 poin atau 0,27% ke 3.676,87, indeks Hang Seng melemah 241,32 poin atau 0,99% ke 25.292,55, dan indeks Strait Times menguat 26,25 poin atau 0,63% ke 4.229,45. (Ant/E-4)
