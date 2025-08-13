IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Menguat, Berharap The Fed Pangkas Bunga

Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, dibuka menguat 54,39 poin atau 0,70% ke posisi 7.846,09. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,51 poin atau 0,91% ke posisi 830,77.

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim menilai penguatan IHSG hari ini didasari optimisme pemangkasan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) pada September 2025.

"IHSG berhasil keluar dari area konsolidasi dengan didukung volume sehingga diperkirakan IHSG berpeluang menguji level tertinggi di 7.910,” ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Dari mancanegara, Data inflasi The Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari estimasi meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga acuan The Fed pada pertemuan September 2025. Inflasi Juli 2025 AS tercatat sebesar 0,2% month to month (mtm) dan 2,7% year on year (yoy), yang masing-masing di bawah estimasi sebesar 0,2% (mtm) dan 2,8% (yoy), serta turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,3% (mtm).

Dampak tarif impor Presiden AS Donald Trump terhadap beberapa sektor mulai terlihat, namun di beberapa sektor masih cenderung stagnan. Beberapa pihak memandang cakupan luas barang-barang yang terkena tarif berpotensi memicu kekhawatiran dampaknya bisa berlangsung lebih lama.

Dari kawasan Eropa, pelaku pasar mencermati data wholesale prices Jerman periode Juli 2025 yang diperkirakan stabil di level 0,2% (mtm), serta menantikan data GDP growth rate preliminary dari Inggris periode kuartal II-2025 pada Kamis (14/8). (Ant/E-3)