IHSG Hari Ini, 7 Agustus 2025: Menguat Jelang Rilis Cadangan Devisa

Ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Kamis 7 Agustus 2025, dibuka menguat 42,59 poin atau 0,57% ke posisi 7.546,34. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,16 poin atau 0,91% ke posisi 796,75.

Analis Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan penguatan IHSG hari ini terjadi di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data cadangan devisa Indonesia periode Juli 2025.

"IHSG hari ini diperkirakan konsolidatif di level 7.450 sampai 7.550 dengan kecenderungan koreksi terbatas," ujar Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) akan merilis data cadangan devisa (cadev) periode Juli 2025 pada hari ini, Kamis. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memperkirakan cadangan devisa Indonesia periode Juli 2025 akan berada di kisaran US$153 miliar hingga US$155 miliar, atau naik dari posisi US$152 miliar pada Juni 2025.

Dari kawasan Asia, pelaku pasar akan mencermati data surplus neraca perdagangan Tiongkok periode Juli 2025, yang diperkirakan turun menjadi US$103.4 miliar dari sebelumnya US$114.77 miliar. Dari kawasan Eropa, pelaku pasar akan menantikan pertemuan Bank of England (BoE) yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga menjadi 4% dari sebelumnya 4,25%.

Dari AS, akan dirilis data initial jobless claims yang diperkirakan sedikit naik menjadi 220 ribu dari 218 ribu di pekan sebelumnya. Sebelumnya, pemerintahan Donald Trump telah mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 25% atas barang-barang dari India, sehingga total tarif AS terhadap barang dari salah satu mitra dagang utama itu mencapai 50%. (Ant/E-3)