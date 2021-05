Keluarga Hanung Bramantyo tampil Kompak Pakai Baju Lebaran

Keluarga pasangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Adya Mecca kompak mengenakan baju berwarna krem yang bertuliskan 'Baju Lebaran' dengan nama masing-masing anggota keluarga.

"Alhamdulillah kami serumah pakai BAJU LEBARAN, " tulis Zaskia di instagram @zaskiadyamecca, Kamis (13/5).

Pada postingan lainnya, Zaskia mengungkapkan jika baju lebaran keluarganya memakai konsep kaos statement.

Tahun ini, keluarga Hanung dan Zaskia merayakan Idul Fitri bersama di Jakarta, setelah tahun sebelumnya di Yogyakarta. Keluarga ini melaksanakan salat Idul Fitri bersama di kediaman orang tua Zaskia yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah mereka.

"Ternyata 3 lebaran sebelumnya kita sekeluarga di Jogja. Lebaran kali ini bersama keluarga di Jakarta. Gak pernah ngebayangin bisa ngimamin mama-papa @ekawiratakusumah, papa-mamanya Bia @zaskiadyamecca sholat Isya, Taraweh, lalu lanjut sholat Ied. Ini namanya Hatrick. Kalo gak pandemi mana bisa dapat kesempatan begini. Makasi semua atas segala cinta dan sayangnya," kata Hanung, seperti dikutip dari instagram @hanungbramantyo.

Tak lupa, Hanung juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih kepada para pengikutnya. "Happy Ied, gaes. Happy Ascension Day also for our beloved christian brothers," kata Hanung via instagram miliknya. (M-4)