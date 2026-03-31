Artotel Suites Bianti Yogyakarta Hadirkan Paket Pernikahan yang Fleksibel dan Intim

ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta menghadirkan berbagai Paket Pernikahan dengan pilihan venue yang fleksibel, mulai dari Ballroom yang elegan, venue outdoor di area garden Barley and Barrel, hingga venue di Vanilla Sky-Lounge dengan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian.

Usai perayaan Lebaran, tren yang selalu berulang kembali terlihat jelas. Kebutuhan pernikahan meningkat signifikan seiring momen berkumpulnya keluarga besar yang sering menjadi awal dari keputusan menuju jenjang pernikahan. Tidak mengherankan jika periode setelah Hari Raya kini dikenal sebagai salah satu musim tersibuk bagi industri wedding, khususnya di Yogyakarta.

Di tahun 2026, konsep pernikahan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pernikahan tidak lagi identik dengan acara besar dan masif, melainkan lebih mengarah pada perayaan yang intimate, hangat, dan penuh makna. Calon mempelai kini lebih fokus pada pengalaman yang dirasakan oleh tamu, mulai dari suasana hingga alur acara yang terasa lebih personal.

Konsep outdoor dengan pendekatan eco-conscious masih menjadi favorit gen-Z. Tidak hanya menghadirkan estetika natural, konsep ini juga membawa nilai keberlanjutan melalui penggunaan bunga hidup, dekorasi yang dapat digunakan kembali, serta pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Jumlah tamu yang lebih terbatas justru membuat suasana terasa lebih eksklusif dan berkesan.

Menariknya, pergeseran terbesar justru terjadi pada bagian akhir acara. Jika sebelumnya resepsi menjadi puncak perayaan, kini banyak pasangan menjadikan after party sebagai highlight utama. Suasana yang lebih santai dengan musik, cocktail, dan interaksi yang lebih dekat bersama sahabat menjadikan momen ini terasa lebih hidup. Konsep seperti sunset celebration hingga late night party semakin diminati oleh pasangan muda yang ingin menghadirkan pengalaman berbeda.

Menjawab kebutuhan tersebut, ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta menghadirkan pilihan venue yang fleksibel untuk berbagai konsep pernikahan. Ballroom menjadi pilihan tepat bagi pasangan yang menginginkan nuansa elegan dengan skala acara yang lebih besar.

Sementara itu, area Garden di Barley and Barrel menawarkan suasana outdoor yang hangat dan intimate, cocok untuk akad maupun resepsi dengan konsep natural. Bagi pasangan yang menginginkan sentuhan lebih eksklusif, Vanilla Sky-Lounge memberikan pengalaman berbeda dengan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian.

Venue ini sangat ideal untuk private celebration maupun after party yang lebih stylish dan modern. Keunggulan dari berbagai pilihan venue ini terletak pada kemudahan dalam merancang rangkaian acara yang menyatu. Prosesi sakral, resepsi, hingga after party dapat berlangsung dalam satu lokasi dengan pergeseran venue yang memudahkan para tamu, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih nyaman bagi tamu undangan.

Dari sisi penawaran, ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta juga menghadirkan paket pernikahan yang kompetitif, mulai dari Rp40.000.000 untuk 100 tamu undangan. Selain itu, terdapat penawaran spesial berupa potongan harga hingga Rp5.000.000 bagi pasangan yang melakukan konfirmasi lebih awal, terutama untuk periode setelah Lebaran yang dikenal sebagai peak season.

Reza Farhan, General Manager ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta menyampaikan bahwa tren saat ini menunjukkan perubahan preferensi yang cukup jelas.

“Pasangan saat ini tidak hanya mencari venue, tetapi juga pengalaman yang menyeluruh. Mereka ingin setiap momen terasa lebih dekat, lebih personal, dan memiliki cerita, termasuk bagaimana mereka merayakan after party bersama orang-orang terdekat.”, tutupnya. (RO/H-4)

