Infinix SMART 20 Resmi Meluncur, Ponsel Satu Jutaan dengan Layar 120Hz dan Desain Ultra Slim

SEGMEN pasar smartphone harga satu jutaan di Indonesia kembali bergairah dengan hadirnya inovasi terbaru dari Infinix.
Menjawab kebutuhan pengguna akan perangkat yang terjangkau namun tetap bertenaga, Infinix resmi memperkenalkan Infinix SMART 20. Mengusung konsep Joyful. Durable. Smooth, perangkat ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara fitur modern, daya tahan tinggi, dan performa stabil untuk aktivitas harian.
Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Infinix SMART 20 adalah pengalaman visualnya.
Di saat banyak ponsel di kelasnya masih menggunakan refresh rate standar, SMART 20 sudah dibekali layar luas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz.
Dukungan desain punch-hole membuat tampilan layar terasa lebih imersif untuk menikmati konten digital.
Untuk efisiensi daya, Infinix menyematkan sistem auto-switch refresh rate yang secara otomatis menyesuaikan kelancaran tampilan berdasarkan penggunaan.
Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 700 nits HBM yang tetap jelas di bawah sinar matahari, serta fitur wet & greasy touch yang memastikan layar tetap responsif meski jari dalam kondisi basah atau berminyak.
Meski hadir dengan baterai besar berkapasitas 5200mAh, Infinix SMART 20 tetap tampil ramping dengan ketebalan hanya 7,7mm.
Desain ultra-slim ini menjadikannya salah satu yang tertipis di lini SMART Series, namun tetap tangguh untuk penggunaan luar ruangan. Perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IP64 water & dust resistance serta memiliki ketahanan jatuh hingga 1,5 meter.
Infinix juga membawa teknologi Pure Voice Calls dengan Voiceprint Noise Reduction. Fitur ini mampu mengenali karakter suara pengguna dan menyaring kebisingan di sekitar, seperti suara angin atau keramaian jalan, sehingga kualitas panggilan tetap jernih.
Selain itu, terdapat fitur unik UltraLink yang memungkinkan komunikasi antar perangkat hingga jarak 1 km tanpa memerlukan jaringan seluler.
Dapur pacunya ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G81 Ultimate. Performa ini didukung oleh RAM 4GB yang bisa diperluas melalui fitur Extended RAM hingga total 8GB, serta pilihan penyimpanan internal hingga 128GB yang masih bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 2TB.
Infinix SMART 20 hadir dalam empat pilihan warna stylish: Sunlike Orange, Cloudline Blue, Polaris Titanium, dan Shadow Black. Di Indonesia, perangkat ini dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif:
Dengan kombinasi spesifikasi tersebut, Infinix SMART 20 menjadi #PilihanPalingSMART bagi pengguna muda yang mencari ponsel bergaya, tahan lama, dan tetap lancar digunakan sepanjang hari. (Z-1)
Vivo V70 resmi hadir di Indonesia dengan kamera ZEISS 50MP, fitur AI Stage Mode untuk foto konser, baterai 6.500mAh, dan Snapdragon 7 Gen 4. Cek harga di sini!
Untuk pertama kalinya di lini V Series, Vivo menyematkan kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS).
Selama periode peluncuran, yakni 25 Februari hingga 2 Maret 2026, pembeli itel City 200 berkesempatan mendapatkan bonus BudsAir 5i secara gratis.
Keunggulan utama yang diusung OPPO A6t Pro 5G terletak pada kapasitas baterainya yang mencapai 7000 mAh.
Simak keunggulan kamera Xiaomi 17 Series dengan Strategic Co-creation Model Leica. Teknologi HDR terbaru dan sensor optik profesional untuk hasil foto autentik.
Lini Infinix NOTE 60 Series terdiri dari tiga model utama, yakni NOTE 60 Ultra, NOTE 60 Pro, dan NOTE 60.
Infinix Note 60 Pro resmi hadir dengan Snapdragon 7s Gen 4 dan fitur komunikasi satelit. Cek spesifikasi lengkap dan harga resminya di Indonesia di sini.
INFINIX Note 60 Pro dikabarkan bakal segera masuk di Indonesia, hal itu diketahui setelah ponsel itu muncul dalam basis data platform sertifikasi SDPPI Indonesia.
Selain performa tangguh, Infinix XBOOK B14 juga menghadirkan berbagai fitur cerdas yang mendukung produktivitas dan kenyamanan pengguna.
Infinix XBOOK B14 tersedia dalam empat varian dengan harga mulai Rp6.599.000.
