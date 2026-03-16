Infinix SMART 20 Resmi Meluncur, Ponsel Satu Jutaan dengan Layar 120Hz dan Desain Ultra Slim

Infinix SMART 20(MI/HO)

SEGMEN pasar smartphone harga satu jutaan di Indonesia kembali bergairah dengan hadirnya inovasi terbaru dari Infinix.

Menjawab kebutuhan pengguna akan perangkat yang terjangkau namun tetap bertenaga, Infinix resmi memperkenalkan Infinix SMART 20. Mengusung konsep Joyful. Durable. Smooth, perangkat ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara fitur modern, daya tahan tinggi, dan performa stabil untuk aktivitas harian.

Visual Mulus dan Responsif di Kelasnya

Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Infinix SMART 20 adalah pengalaman visualnya.

Baca juga : Infinix Resmi Luncurkan NOTE 60 Series di Indonesia, Lonjakan Spesifikasi Paling Signifikan

Di saat banyak ponsel di kelasnya masih menggunakan refresh rate standar, SMART 20 sudah dibekali layar luas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz.

Dukungan desain punch-hole membuat tampilan layar terasa lebih imersif untuk menikmati konten digital.

Untuk efisiensi daya, Infinix menyematkan sistem auto-switch refresh rate yang secara otomatis menyesuaikan kelancaran tampilan berdasarkan penggunaan.

Baca juga : 8 HP Infinix Terbaru 2024, Resmi Masuk di Indonesia

Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan hingga 700 nits HBM yang tetap jelas di bawah sinar matahari, serta fitur wet & greasy touch yang memastikan layar tetap responsif meski jari dalam kondisi basah atau berminyak.

Desain Tipis dengan Ketahanan Ekstra

Meski hadir dengan baterai besar berkapasitas 5200mAh, Infinix SMART 20 tetap tampil ramping dengan ketebalan hanya 7,7mm.

Desain ultra-slim ini menjadikannya salah satu yang tertipis di lini SMART Series, namun tetap tangguh untuk penggunaan luar ruangan. Perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IP64 water & dust resistance serta memiliki ketahanan jatuh hingga 1,5 meter.

Inovasi Panggilan Jernih dan Konektivitas

Infinix juga membawa teknologi Pure Voice Calls dengan Voiceprint Noise Reduction. Fitur ini mampu mengenali karakter suara pengguna dan menyaring kebisingan di sekitar, seperti suara angin atau keramaian jalan, sehingga kualitas panggilan tetap jernih.

Selain itu, terdapat fitur unik UltraLink yang memungkinkan komunikasi antar perangkat hingga jarak 1 km tanpa memerlukan jaringan seluler.

Performa dan Harga

Dapur pacunya ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G81 Ultimate. Performa ini didukung oleh RAM 4GB yang bisa diperluas melalui fitur Extended RAM hingga total 8GB, serta pilihan penyimpanan internal hingga 128GB yang masih bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 2TB.

Infinix SMART 20 hadir dalam empat pilihan warna stylish: Sunlike Orange, Cloudline Blue, Polaris Titanium, dan Shadow Black. Di Indonesia, perangkat ini dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif:

Varian 4GB + 64GB: Rp1.349.000

Varian 4GB + 128GB: Rp1.449.000

Dengan kombinasi spesifikasi tersebut, Infinix SMART 20 menjadi #PilihanPalingSMART bagi pengguna muda yang mencari ponsel bergaya, tahan lama, dan tetap lancar digunakan sepanjang hari. (Z-1)