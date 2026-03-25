OnePlus Nord 6 Segera Rilis: Baterai 9.000 mAh & Snapdragon 8s Gen 4

OnePlus Nord 6(Dok Oneplus)

KABAR mengejutkan datang dari industri smartphone. OnePlus dilaporkan tengah mempersiapkan peluncuran OnePlus Nord 6 yang diprediksi akan mengubah standar ponsel kelas menengah di 2026. Bukan sekadar pembaruan rutin, perangkat ini membawa lompatan ekstrem pada sektor daya tahan baterai yang belum pernah terlihat sebelumnya di lini produk global OnePlus.

Daya tarik utama yang menjadi perbincangan hangat adalah penyematan baterai kolosal berkapasitas 9.000 mAh. Kapasitas ini mencetak rekor baru bagi OnePlus, dengan peningkatan hampir 80% dibandingkan standar ponsel Android modern yang rata-rata masih bertahan di angka 5.000 mAh.

Dengan kapasitas "raksasa" ini, OnePlus Nord 6 diklaim mampu bertahan hingga 2,5 hari dalam penggunaan normal atau setara dengan menonton YouTube nonstop selama 26,9 jam.

Performa Gahar dengan Arsitektur Tri-Chip

Tidak hanya menang di urusan baterai, OnePlus Nord 6 juga dibekali dapur pacu yang sangat kompetitif. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8s Gen 4 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12 GB. Menariknya, OnePlus menerapkan arsitektur "Tri-Chip" yang inovatif.

Sistem ini mengombinasikan prosesor utama Snapdragon dengan dua chip tambahan: satu chip khusus untuk meminimalisir latensi sentuhan (touch latency) dan satu chip "G2" yang bertugas menjaga stabilitas koneksi Wi-Fi di area dengan sinyal lemah. Bagi para gamer, dukungan 5G tingkat lanjut pada ponsel ini menjanjikan kecepatan internet 3x lebih cepat dengan ping yang lebih stabil.

Layar Adaptif dan Kamera Sony Lytia

Visual menjadi sektor lain yang diunggulkan. OnePlus Nord 6 mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K. Spesifikasi layarnya tergolong sangat tinggi untuk kelas menengah, yakni memiliki refresh rate 165Hz yang mampu menjalankan gim berat pada 165 FPS secara konsisten. Tingkat kecerahannya pun mencapai 1.800 nits, namun tetap ramah di mata saat malam hari karena dapat meredup hingga 2 nits saja.

Untuk urusan fotografi, OnePlus menyematkan sensor utama 50 MP Sony Lytia 600 yang sudah dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS) untuk hasil foto dan video yang minim guncangan. Di bagian depan, terdapat kamera swafoto 32 MP dengan fitur fokus otomatis.

Komponen Spesifikasi Utama Layar 6,78 inci AMOLED, 1,5K, 165Hz, 1.800 nits Chipset Snapdragon 8s Gen 4 (Arsitektur Tri-Chip) Memori RAM hingga 12 GB LPDDR5X, Storage 256 GB UFS 4.1 Baterai 9.000 mAh (Rekor Baru OnePlus) Pengisian Daya 80W Fast Charging Kamera Belakang 50 MP (Sony Lytia 600, OIS) + 8 MP (Ultra-wide) Kamera Depan 32 MP (Auto Focus)

Jadwal Rilis dan Estimasi Harga

OnePlus Nord 6 dijadwalkan akan melakukan debut perdananya di India pada 7 April 2026. Tanda-tanda peluncuran global pun semakin kuat setelah perangkat dengan nomor model CPH2795 ini muncul dalam basis data sertifikasi SIRIM (Malaysia), GCF, dan TDRA (Uni Emirat Arab).

Mengenai harga, berdasarkan bocoran yang beredar, OnePlus Nord 6 diperkirakan akan dibanderol sekitar €449 (setara Mata Uang Rupiah Rp7,6 jutaan berdasarkan kurs estimasi) untuk pasar Eropa. Dengan kombinasi baterai ekstrem, layar 165Hz, dan chipset terbaru, ponsel ini diprediksi akan menjadi pesaing terberat di segmen mid-range tahun ini. (Z-1)