Ilustrasi ponsel murah rasa kamera flagship.

KAMERA kini menjadi variabel paling krusial bagi konsumen sebelum meminang smartphone baru. Di era dominasi konten visual seperti Instagram Reels dan TikTok, kemampuan fotografi ponsel bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan primer untuk eksistensi digital.

Kabar baiknya, memasuki tahun 2026, batasan antara kualitas kamera ponsel mahal dan murah semakin menipis. Berdasarkan pengujian ketat dari DXOMARK, lembaga benchmark kamera independen terkemuka, sejumlah ponsel di rentang harga Rp 1–3 jutaan kini mampu menawarkan performa yang kompetitif, bahkan memberikan pengalaman "rasa flagship" di kelas entry-level.

Dominasi Samsung dan Xiaomi di Kelas 1–3 Jutaan

Dalam laporan terbaru DXOMARK per Maret 2026, dua brand raksasa, Samsung dan Xiaomi, masih menjadi penguasa absolut di segmen budget ini. Konsistensi keduanya dalam menyematkan sensor kamera berkualitas dan optimasi software AI yang matang menjadi faktor pembeda utama.

Baca juga : Di Balik Hilangnya Jack 3,5 mm, Strategi Besar Industri Smartphone

Daftar Peringkat 10 HP Kamera Terbaik 1–3 Jutaan (Versi DXOMARK)

Peringkat Model Smartphone Estimasi Harga (Maret 2026) 1 Samsung Galaxy A16 LTE Mata Uang Rupiah 2.500.000 - 2.950.000 2 Xiaomi Redmi Note 14 Mata Uang Rupiah 2.399.000 - 3.150.000 3 Samsung Galaxy A15 5G Mata Uang Rupiah 2.100.000 - 2.400.000 4 Samsung Galaxy A15 LTE Mata Uang Rupiah 1.900.000 - 2.150.000 5 Motorola Moto G35 5G Mata Uang Rupiah 2.800.000 (Estimasi) 6 Xiaomi Redmi Note 13 Mata Uang Rupiah 2.050.000 - 2.300.000 7 Motorola Moto G34 5G Mata Uang Rupiah 2.400.000 (Estimasi) 8 Samsung Galaxy A14 5G Mata Uang Rupiah 1.850.000 - 2.100.000 9 Xiaomi Redmi 14C Mata Uang Rupiah 1.500.000 - 1.800.000 10 Xiaomi Redmi 13C Mata Uang Rupiah 1.300.000 - 1.600.000

Analisis Mendalam: Mengapa Mereka Unggul?

1. Samsung Galaxy A16 LTE: Si Raja Baru

Samsung Galaxy A16 LTE (4G) meraih skor tinggi berkat sensor utama 50MP yang dipadukan dengan pemrosesan gambar khas Samsung yang vibrant namun tetap natural. Keunggulan utamanya terletak pada dynamic range yang luas, yang biasanya sulit ditemukan pada ponsel di bawah 3 juta rupiah.

2. Xiaomi Redmi Note 14: Performa AI yang Agresif

Xiaomi Redmi Note 14 menyusul di posisi kedua dengan mengandalkan sensor beresolusi tinggi dan optimasi AI terbaru pada sistem HyperOS 2. Ponsel ini sangat unggul dalam memotret objek dengan detail mikro dan memiliki mode malam yang sangat mumpuni untuk kelas harganya.

3. Motorola Moto G Series: Kejutan di Segmen Budget

Motorola Moto G35 5G dan Moto G34 5G memberikan kejutan dengan masuk ke jajaran 10 besar. Meskipun brand ini kurang populer di Indonesia dibandingkan Samsung atau Xiaomi, DXOMARK mengakui stabilitas video dan fokus otomatis mereka yang sangat responsif.

Baca juga : 12 HP Terbaru Rilis Maret 2026: Daftar Spesifikasi dan Harga untuk Lebara

Apakah skor DXOMARK bisa dipercaya?

Ya, DXOMARK adalah lembaga independen yang melakukan pengujian kamera dengan protokol standar industri yang sangat ketat, mencakup ratusan jam pengujian laboratorium dan dunia nyata.

Kenapa Vivo dan Oppo berada di posisi bawah?

Berdasarkan pengujian DXOMARK pada model entry-level seperti Vivo Y20s atau Oppo A57, keterbatasan utama terletak pada kualitas detail dan dynamic range yang seringkali "blown out" atau terlalu terang di area background.

HP mana yang terbaik untuk Video TikTok/Instagram?

Untuk video di harga 1-3 jutaan, Samsung Galaxy A16 LTE dan Redmi Note 14 adalah pilihan teratas karena memiliki stabilisasi digital yang lebih baik dibandingkan kompetitornya.

Kesimpulan

Daftar ini membuktikan bahwa mendapatkan foto berkualitas "flagship" tidak lagi harus menguras tabungan. Dengan anggaran Mata Uang Rupiah 1 hingga 3 juta, konsumen kini memiliki banyak opsi solid untuk mendukung kreativitas konten digital mereka. Samsung Galaxy A16 LTE dan Xiaomi Redmi Note 14 tetap menjadi rekomendasi utama bagi Anda yang mengutamakan sektor kamera. (DXOMARK/H-3)